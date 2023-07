V Žiline chcú zlomiť prekliatie za každú cenu: Do extraligy ich má dotiahnuť trénerské eso

ŽILINA - Hokejový tím Vlci Žilina podpísal zmluvu s trénerom Ernestom Bokrošom. Jeho asistentom bude Daniel Babka a koučom brankárov sa stal Daniel Makoni. Klub o tom informoval na sociálnej sieti. Vicemajstra TIPOS Slovenskej hokejovej ligy v minulej sezóne viedol Kanaďan Jarrod Skalde.

"Rozhodli sme sa ísť cestou skúseností. Všetci traja tréneri majú za sebou veľa úspešných sezón, či už ako hráči, alebo tréneri. Dokázali získať tituly, majú skúsenosti z ťažkých zápasov, aj prácou pod tlakom. Očakávame, že dokážu naše mužstvo pripraviť na vrchol sezóny herne, takticky, ale aj mentálne. Náš cieľ sa v tejto sezóne nemení a s tým zámerom sme vyberali aj realizačný tím," povedal riaditeľ klubu Rastislav Chovanec podľa tlačovej správy.

Žilina prehrala vo finále play off s HC 19 Humenné 3:4 na zápasy, keď v rozhodujúcom siedmom stretnutí nestačila na súpera 2:3 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Žilinčanom sa tak ani na tretí pokus nevydaril návrat do extraligy. Pred dvoma rokmi vo finálovej sérii podľahli Spišskej Novej Vsi, vlani neuspeli v baráži s extraligovým Liptovským Mikulášom.

Bokroš pôsobil niekoľko rokov ako asistent trénera slovenskej reprezentácie, s ktorou získal zlatú a striebornú medailu. Na poste hlavného kormdelníka viedol projekt reprezentácie do 20 rokov. V minulej sezóne trénoval Prešov a Liptovský Mikuláš. "Už je to 30 rokov, čo trénujem. Bude to pre mňa ďalšia výzva, niečo v Žiline spolu s klubom a fanúšikmi dokázať. Za uplynulé roky som väčšinou kluby zachraňoval, tento rok mám šancu dokázať niečo viac, ako zachrániť klub," uviedol 63-ročný kouč.

Babka v predchádzajúcich dvoch sezónach viedol Martin, no v januári ho angažoval francúzsky Nice: "Po minulom ročníku, ktorý som dokončil vo Francúzsku, som si dal na chvíľu od hokeja pauzu a riešil som iné veci. Keď prišla možnosť pripojiť sa k organizácii, ktorá sa už niekoľko sezón pokúša o postup do najvyššej súťaže, tak ma to presvedčilo o tom, aby som prišiel."