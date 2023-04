Šport24.sk Hokej Slovensko Zborové ďakujeme. Takto ocenili fanúšikovia Spišskej Novej Vsi výkony hráčov (VIDEO) ×

Vypadli síce v semifinále, no pre fanúšikov sú hokejisti Spišskej Novej Vsi majstri. Potvrdilo sa to na námestí v meste, kde hráčom prišli za výkony v tejto sezóne poďakovať stovky fanúšikov, ktorí ich, okrem iného, odmenili zborovým „Ďakujeme“. „Ďakujeme vám, ľudia, bolo to niečo neuveriteľné,“ napísal na instagrame Martin Réway, ktorý uverejnil video z námestia.