Dalibor Dvorský má schopnosti meniť vývoj hry, ktoré tímy v NHL potrebujú. Presne tak znie titulok článku o našej 17-ročnej hokejovej nádeji za posledné roky z pera zámorského novinára Stevena Ellisa z portálu Daily Faceoff.

Uznávaný expert pritom upozorňuje najmä na Dvorského vydarený Hlinka Gretzky Cup 2021, kde naplno zažiaril a mladým Slovákom pomohol až k postupu do finále. Rodák zo Zvolena zároveň v tabuľke produktivity zaostal len o jeden bod za Rusom Matvejom Mičkovom.

Ellis vo svojom článku nezabudol spomenúť jeho skvelé výkony na aprílových MS do 18 rokov, na ktorých sa slovenský útočník dostal do All-star tímu podujatia a so spoluhráčmi si zahrali o bronz, pričom náš talent mal priemer takmer dva body na zápas. Zámorský novinár vyzdvihuje pri Dvorského mene komplexnosť, dobré ruky, schopnosť rýchlo sa uvoľniť a dobrú hru so zdvihnutou hlavou. „Keď je zápas vyrovnaný a jeho tím potrebuje dať gól, dá sa naňho takmer vždy spoľahnúť. Tento typ psej mentality mu môže pomôcť oddeliť sa od svorky,“ konštatuje Steven Ellis.

Vďaka pravidelnému nastupovaniu za seniorský tím AIK Štokholm v druhej najvyššej švédskej súťaži podľa neho narástlo slovenskému útočníkovi sebavedomie, výrazne sa zlepšila jeho defenzívna hra a schopnosť rozdávať kvalitné prihrávky aj pod tlakom.

Ellis následne vytiahol porovnanie Dvorského so Slafkovkým. Na Hlinka Gretzky Cupe 2021 nazbieral Dvorský 12 bodov, pričom Slafkovský ich mal na konte o tri menej. Pritom rodák z Košíc sa stal vlani draftovou jednotkou NHL. „Keby som si minulý rok vyberal jedného alebo druhého, povedal by som, že Dvorského strop je vyšší,“ zamyslel sa uznávaný hokejový expert. „Má schopnosti, ktoré dokážu meniť vývoj zápasu. Mnoho skautov prognózuje, že bude v NHL zbierať 50 až 70 bodov za sezónu,“ dodal Ellis. ktorý odhaduje, že Dvorský bude tento rok draftovaný v TOP 10, no nasledujúcu sezónu strávi ešte vo Švédsku.