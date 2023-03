Po košických hokejistoch sa v nedeľu večer prebojovali do semifinále tohtoročného play-off našej najvyššej súťaže aj hráči Michaloviec. Ich postup je o to šokujúcejší, že vo štvrťfinále vyprášili kožuch bratislavskému Slovanu, ktorý od začiatku sezóny nehovoril o ničom inom ako o obhajobe titulu.

Michalovčania triumfovali nad belasými 4:2 na zápasy, o čom po predchádzajúcej náročnej sérii s Trenčínom snívali len v kútiku duše. „Všetkých päť duelov s Trenčanmi boli veľmi náročné, no už prvý súboj na Slovane ukázal, že by to mohlo byť zaujímavé. Ak mám byť úprimný, nikto z nás neveril, že vyhráme sériu 4:2 na zápasy. Ale o to je to teraz krajšie. Základom úspechu boli vynikajúce výkony brankára, disciplinovanosť hráčov v poli a najmä srdce, ktoré sme nechali na ľade. Nemenej podstatné bolo aj to, že ani za nepriaznivého stavu sme sa nevzdávali, práve naopak, navzájom sme sa povzbudzovali a stále sme si verili,“ konštatoval pre Šport24.sk útočník Michaloviec Radovan Puliš.

Boli východniari pred sériou s obhajcom majstrovského titulu nejako špeciálne motivovaní? „To nebolo vôbec treba. Slovan je Slovan, už to je motivácia sama o sebe. Aj preto sme si každý jeden duel proti belasým užívali,“ pokračoval 31-ročný rodák z Hliníku nad Hronom, pre ktorého bola séria s bratislavským tímom predsa len o čosi špecifickejšia. „Za posledné tri roky sa mi ho podarilo vyradiť dvakrát. Veľmi dobrý vzťah mám s asistentom trénera belasých Andrejom Podkonickým, a taktiež sa dobre poznám s väčšinou členov realizačného tímu. Takisto je v kádri stále niekoľko hráčov, po ktorých boku som ešte nie tak dávno hral v Slovane. Z tohto pohľadu to bola pre mňa naozaj zaujímavá séria.“

Na nejaké veľkolepé oslavy postupu nemali Michalovčania čas, keďže už v piatok sa začína ich semifinálová séria s Košicami. „Trochu sme to v kabíne s chalanmi oslávili, ale vo všetkej počestnosti a s rozumom. Čakajú nás totiž ťažké súboje s Košičanmi, na ktoré sa veľmi tešíme. Zo základnej časti máme s týmto súperom vyrovnanú bilanciu, a tak očakávam derby zápasy ako remeň vo vynikajúcej atmosfére. Jeden i druhý štadión bude počas každého stretnutia praskať vo švíkoch a my urobíme všetko pre to, aby sme postúpili do finále,“ odhodlane dodal Radovan Puliš.