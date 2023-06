Šport24.sk Hokej Slovensko Vojna medzi klubmi a SZĽH neutícha: Šéf Nových Zámkov ešte prilial do ohňa! Foto: MARTIN DOMOK

Rýchly prístup k športovým správam. Pridajte si ikonu ŠPORT24 na plochu Pridať ikonu na plochu Zatvoriť

Najaktuálnejšie športové správy na dosah.

Pridajte si ikonu ŠPORT24 na plochu Nie, dakujem Pridať ikonu

Už, už to vyzeralo, že dohoda medzi klubmi a zväzom je na dosah, no očividne je k tomu ešte ďaleko. Potvrdzujú to aj slová riaditeľa Nových Zámkov Imre Valášeka.