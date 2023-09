Vinco Lukáč páli do Slovana ostrými: Hrajú tam niktoši! Mňa by odtiaľ už dávno hnali...

Ako zo zlého sna. Presne tak odštartovali hokejisti Slovana Bratislava novú sezónu našej najvyššej súťaže, v ktorej sa po úvodných kolách potácajú na dne tabuľky. Po štyroch zápasoch sú zverenci trénera Jána Pardavého (52) tretí od konca, na konte majú tri body, pričom inkasovali až 21 gólov!

Po uplynulej spackanej sezóne, ktorá sa pre slovanistov skončila už v 1. kole play-off, sa v bratislavskom klube bili do pŕs, že niečo podobné sa už nemôže opakovať. „Je o nás špičkovo postarané, máme všetko, čo potrebujeme. Vlaňajšie vypadnutie vo štvrťfinále je neakceptovateľné pre fanúšikov aj hráčov Slovana,“ povedal len pár dní pred štartom aktuálnej sezóny v rozhovore pre šport.sk prakticky za všetkých kanadský brankár v belasých službách Jared Coreau.

Vytriezvenie prišlo hneď v prvom zápase, keď Pardavého zverencov vrátili expresne rýchlo na zem staré-známe Michalovce, ktoré im na bratislavskom ľade uštedrili potupný debakel 2:8. Následne si hráči Slovana čiastočne napravili renomé víťazstvom 8:3 nad nováčikom z Humenného, no ďalšie dve prehry so Zvolenom (2:5) a v Spišskej Novej Vsi (1:5) ich vrátili späť do reality.

Výsledkom katastrofálneho vstupu belasých do sezóny bolo pondelňajšie odvolanie Jána Pardavého z postu hlavného trénera.