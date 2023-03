Hoci mali hokejisti Košíc katastrofálny vstup do sezóny a ešte v októbri figurovali na poslednej priečke tabuľky, po nedeľňajšom poslednom kole sa tešia z triumfu v základnej časti. Pričinili sa oň osemzápasovým víťazným maršom v závere, pričom do karát im zahralo aj viacero zaváhaní Slovana.

Belasí, ktorí od 20. januára nepretržite figurovali na čele tabuľky, stratili v závere základnej formu. Po dvoch posledných zlyhaniach v Liptovskom Mikuláši (1:3) a doma s Novými Zámkami (2:4), sa na prvú priečku dostali Košice, ktoré paradoxne počas sezóny ani raz neviedli extraligový pelotón.

Hokejisti Košíc sa po triumfe v základnej časti vybrali z Banskej Bystrice rovno do Zakopaného. Zdroj: archív M.S.

V konečnom účtovaní predbehli východniari Slovan o tri body. „Ťažko povedať, či sme tomu verili alebo nie, no formu sme si dobre načasovali, osem zápasov rade sme vyhrali, a to napokon rozhodlo,“ zamyslel sa košický útočník Marek Slovák, aby sa jedným dychom vrátil aj k nevydarenému úvodu sezóny. „Nehrali sme vo svojej hale, Crow Aréna nám nesedela. Napriek tomu sme všetci vedeli, že kvalita v tíme je, a tak sme ani v čase, keď sme figurovali v tabuľke na poslednom mieste, neklesali na duchu. A že nás to nezložilo, bol základ úspechu,“ dodal Marek Slovák, ktorý so spoluhráčmi vyfasovali od vedenia klubu za odmenu dvojdňový relaxačný pobyt v Zakopanom v susednom Poľsku.

