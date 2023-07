HUMENNÉ - Hokejisti Humenného sa v novej sezóne prvýkrát v histórii predstavia v najvyššej súťaži. Na východe Slovenska sa na štart ročníka svedomito pripravujú a skladajú káder aj s viacerými zaujímavými menami. Jedným z nich je Carson Briere (23), syn legendárneho útočníka NHL Daniela Briera (45), ktorý má na krku aj poriadny škandál.

Carson Briere doteraz pôsobil len v zámorských súťažiach a naposledy si obliekal dres Mercyhurst University v univerzitnej súťaži NCAA. V 30 dueloch v minulej sezóne si pripísal 13 bodov za 5 gólov a 8 asistencií, no z tímu ho vylúčili po tom, ako sa počas marcovej návštevy jedného z podnikov postaral o škandál, ktorý obletel celý svet.

Bezpečnostné kamery zachytili Carsona v debate s kamarátom, po ktorej zhodil syn legendárneho útočníka invalidný vozík zo schodov. Ten patril Sydney Benesovej, dievčine, ktorá prišla pri autonehode o obe nohy a v tej chvíli sa nachádzala na toalete, kam ju zniesli priatelia. Nerozvážne konanie Briera spôsobilo na vozíku viaceré škody a Carson čelil dokonca obvineniam z výtržníctva a ďalších dvoch trestných činov.

Na škandál zareagoval aj jeho otec Daniel Briere, ktorého synov čin šokoval. „Keď som videl, čo Carson spravil, bol som v šoku. Je to neospravedlniteľné a v jasnom rozpore s našimi rodinnými hodnotami. Vždy s každým jednáme s rešpektom. Carsonovi je to veľmi ľúto a prijíma plnú zodpovednosť za svoje správanie,“ uviedol v súčasnosti generálny manažér Philadelphie Flyers a bývalý útočník, ktorý odohral v NHL cez tisíc zápasov, v ktorých nazbieral 812 bodov. „Hlboko ľutujem svoje správanie. Neexistujú pre to žiadne výhovorky a urobím všetko pre to, čo bude v mojich silách, aby som napravil svoje činy,“ kajal sa za incident samotný Carson.