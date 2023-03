Bratislava - Hokejisti Slovana Bratislava hovorili po štvrťfinálovom vypadnutí v play off slovenskej extraligy o veľkom sklamaní.

V pozícii obhajcu majstrovského titulu nezvládli pozíciu favorita proti Michalovciam a po nevýrazných výsledkoch zo záveru základnej časti nevygradovali formu v play off. "Hráčom nič nevyčítam, hráčska kvalita u nás bola. Žiaľ, nevyšlo to," poznamenal tréner Ján Pardavý.

Slovanisti prehrali v závere základnej časti päť zápasov z uplynulých ôsmich. O pomerne výrazný náskok na čele tabuľky prišli a po poslednom kole dlhodobej časti spadli na 2. miesto. Ich súper vzišiel z kvalifikácie play off. Zatiaľ čo Michalovce nastúpili do série proti Slovanu po sedemzápasovej sérii s Trenčínom, slovanisti mali na viac času na vyladenie formy. Ani v play off si však nenapravili chuť po nevýrazných výsledkoch zo záveru základnej časti. Do štvrťfinále síce vykročili víťazstvom 5:2, no následne prehrali tri zápasy a črtajúci sa koniec sezóny už neodvrátili. "Bolo tam po ZČ dostatok priestoru, aby sme sa dali dokopy. Už v prvom zápase play off sme ukázali, že silu máme. Potom sme však prehrali ďalší zápas a možno práve na tom sa Michalovce naštartovali. Vypadnutie v prvom kole má horkú chuť. Žiaľ, aj taký je hokej," povedal útočník Milan Kytnár.

Slovanisti doplatili na slabú efektivitu streľby. Na brankára Škorváneka vyslali 238 striel, z ktorých vyťažili 14 gólov. S 5,88-percentnou úspešnosťou streľby boli najslabší zo všetkých štvrťfinalistov. "Myslím si, že sme neboli slabší než Michalovce, ale rozhodla efektivita v zakončení rovnako ako v dnešnom zápase. Zlyhala nám v ňom koncovka, oni dali dva góly po sebe a chytili sa," poznamenal kapitán Slovana Michal Sersen, ktorý ťažko hľadal správne slová. "Určite je to neúspech," priznal.

Slovanisti vstupovali do sezóny a aj do play off ako jeden z najväčších favoritov na titul. Pozícia obhajcu prvenstva v kombinácii s pomerne dlhým období na čele tabuľky naznačovala, že koniec sezóny skôr než po finále bude neúspech. A vypadnutie vo štvrťfinále ním je. "V play off nemôžem hráčom nič vyčítať. Odviedli maximum. Pokojne sme po troch zápasoch mohli viesť 3:0. Veľmi ma mrzí vyrovnávajúci gól v 2. zápase, pred ktorým sme spravili pozičnú chybu. Tam sa Michalovce naštartovali. Prehrať sme mohli aj v prvom stretnutí, no v ňom sme to výsledkovo zvládli. V druhom sme boli lepší tím a gól počas hry bez brankára dostal Michalovce na koňa. V treťom zápase sme prehrali po trestnom strieľaní v predĺžení. Ostatní favoriti ako Košice či Zvolen si predĺženia, resp. samostatné nájazdy postrážili. To potom prináša pokoj. My sme išli do Michaloviec za stavu 1:1 a to nám do istej miery naštrbilo sebavedomie," zhrnul tréner Ján Pardavý podľa ktorého sa na hre Slovana podpísala aj nedostatočná náhrada za útočníka Williama Rapuzziho, ktorý v tíme skončil počas sezóny. "Chýbal nám druhý center. Ščerbak a Duke, nech sa akokoľvek snažili, neodovzdali to, čo mali, hoci majú kvalitu. Mali sme kolísavé výkony. Tento tím však mal na to, aby išiel ďalej než do štvrťfinále," poznamenal Pardavý.