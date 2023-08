Humenné - Nováčik najvyššej hokejovej súťaže sa po dlhých oslavách historického postupu už naplno pripravuje na novú sezónu. Trénerskému štábu HC Humenné sa na štarte prípravy hlásilo viacero hráčov, ktorí sú na skúške. Pre problémy s vízami chýbali Rusi Galimov a Paršin.

Obaja hráči by sa mali do prípravy zapojiť v najbližších dňoch, najneskôr budúci týždeň. "Nie sme ešte kompletné mužstvo, neprišli cudzinci. Mali nejaké problémy s vízami, čakáme či sa pripoja tento týždeň alebo budúci. Niektorí hráči prišli na skúšku, uvidíme ako sa im bude dariť. Rovnako čakáme či už podpísaní hráči naplnia naše očakávania. Všetci veríme, že áno. Vždy sa to musí robiť na ľade a nie na papieri," ozrejmil aktuálnu situáciu pri stavbe kádra asistent trénera Ivan Boržík. Ten rovnako ako v minulej sezóne bude pravou rukou ruského kouča Andreja Perfenova.

Ako jeden z prvých predstavených slovenských hráčov v tíme nováčika bol 32-ročný skúsený center Jakub Linet, ktorý zavítal na Zemplín po majstrovskej sezóne v Košiciach. "Dohodli sme sa veľmi rýchlo, predsa len manažéra Petra Tirpáka dobre poznám, vedel som do čoho idem. Som rád, že som v Humennom, bude to pre mňa nová výzva. Myslím, že sa tu vyskladala zatiaľ veľmi dobrá partia a na ľade určite nedarujeme nikomu nič zadarmo."

V roku 2019 sa Tirpák v pozícii manažéra pričinil o postup Michaloviec do extraligy a o 4 roky neskôr zopakoval rovnaký počin z tej istej pozície v inom klube na Zemplíne, Humennom. Priznal, že pritiahnuť slovenských hráčov do Humenného nie je jednoduché: "Ešte stále pracujeme na posilnení kádra, nejaký piati, šiesti hráči by ešte mali určite prísť. Úprimne, začiatok stavby mužstva bol veľmi ťažký, ale musím povedať, že za posledný mesiac sa to už trochu pohlo, hráči prejavili záujem prísť. S príchodom zahraničných hráčov to nebol až taký problém, ten bol so slovenskými hráčmi. Tam sa to ťažšie rodilo, no dúfam, že sme sa trafili dobre. My nemôžeme mať veľké ambície, do sezóny pôjdeme pokorne od zápasu k zápasu. Cieľom bude, samozrejme, záchrana. Verím však, že pôjdeme aj vyššie, ako je túžba."

Káder HC 19 Humenné na prvom tréningu:

brankár: Patrik Kozel

obrancovia: Kirill Dijakov, Samuel Fereta, Matej Jacko, Damián Novický, Miroslav Novota, Filip Rajzík, Martin Bdžoch, Michal Kapičák, Samuel Šimon

útočníci: Dominik Borov, Carson Briere, Lukáš Handlovský, Kristián Horvát, Martin Krajňák, Lukáš Lačný, Jakub Linet, Markus Michalík, Vitalijs Pavlovs, Jakub Ragan, Filip Vaško, Filip Vrábeľ, Dávid Hajnik

prípravné zápasy HC 19 Humenné:

Streda, 9. augusta: HC Košice – HC 19 Humenné

Piatok, 11. augusta: Humenné - Nowy Targ (Poľ.)

Utorok, 15. augusta: HKM Zvolen - Humenné

Piatok, 18. augusta: STS Sanok (Poľ.) - Humenné

Utorok, 22. augusta: MHK 32 Liptovský Mikuláš - Humenné

Piatok, 25. augusta: Humenné - HC Košice

Utorok, 29. augusta: Humenné - MHk 32 Liptovský Mikuláš

Štvrtok, 31. augusta: HK Poprad B - Humenné /JOJ Šport Slovenský pohár/

Utorok, 5. septembra: MHK Kežmarok - Humenné /JOJ Šport Slovenský pohár/

Piatok, 8. septembra: HC Prešov - Humenné /JOJ Šport Slovenský pohár/

