Ďalší sporný moment rozhodol o víťazstve. Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce triumfovali v utorkovom treťom stretnutí štvrťfinále play off Tipos extraligy nad Slovanom Bratislava 3:2 po predĺžení. V sérii hranej na štyri víťazstvá sa dostali do vedenia 2:1.

Domáci otvorili skóre duelu v 17. minúte, Matúš Paločko po samostatnom úniku prekonal bekhendom brankára Jareda Coreaua. Po polovicu zápasu prišlo k súboju práve medzi Paločkom a obrancom hostí Mattom Mackenziem. Domáci hráč opustil ľad na nosidlách, keď utrpel vykĺbenie oboch ramien a zamieril na vyšetrenie do nemocnice. V 34. minúte zvýšil obranca Ivan Glazkov na 2:0, úradujúci majster však v tretej tretine po góloch Michala Beňa a Liam Pecarara vyrovnal na 2:2. Duel tak dospel až do predĺženia, v ňom rozhodol o triumfe Michaloviec Vadim Pereskokov, ktorý v 64. minúte premenil trestné strieľanie.

Absurdné je, ako sa Michalovčania dostali k trestnému strieľaniu. Predchádzal mu zákrok slovanistu Samuela Takáča, ktorý pri obrannom zákroku na bránkovej čiare posunu bránku. Rozhodcovia to vyhodnotili ako úmyselné posunutie bránky, čo sa v predĺžení trestá nájazdom. Po dlhej búrlivej debate prvý verdikt zostal v platnosti a Pereskokov rozhodol o víťazstve Dukly. Poškodil rozhodca Slovan? „Úmysel?! Trestné strieľanie?! V predĺžení play off zápasu? Cit pre hokej 0. Prosím, už dosť!,“ napísal na sociálne siete hokejový expert Boris Valábik a pridal grcajúceho smajlíka. Servítku pred ústa si nedal ani hokejista Richard Rapáč: „Hádam po tomto play off už každý pochopí, že potrebujeme profesionálnych rozhodcov.“