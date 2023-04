Bratislava - Bývalý slovenský hokejista Marián Hossa sa rozlúči s kariérou 18. augusta na trenčianskom Zimnom štadióne Pavla Demitru v spoločnosti niekdajších spoluhráčov z NHL.

Na rozlúčkovom stretnutí "Goodbye Game" sa zúčastní aj bývalý švédsky obranca a štvornásobný víťaz Stanleyho pohára Nicklas Lidström, okrem neho sa predstavia aj český útočník Martin Havlát či americký obranca Dustin Byfuglien. Zo slovenských hráčov oficiálne potvrdili účasť Zdeno Chára či Peter Bondra. Marián Hossa o tom informoval vo štvrtok na tlačovej konferencii.

"Je to niečo také, čo nemá šancu slovenský fanúšik zažiť," povedal Hossa. "Jasné, že počas MS tu boli zaujímavé mená. Možno práve tí hráči, ktorých fanúšikovia sledovali v NHL a nemali možnosť prísť do USA, tak teraz sa snažíme, aby práve ich mohli uvidieť. Síce už po kariére, ale stále sú to osobnosti, ktoré sú v Sieni slávy. Niektorých dresy visia pod strechou štadióna," uviedol člen Hokejovej siene slávy v Toronte.

Celkovo má byť oslovených 33 hráčov, z toho traja brankári. V menoslove budú prevažne bývalí spoluhráči Mariána Hossu z jeho pôsobísk v zámorskej profilige: "Napísal som si zoznam hráčov, s ktorými som prežil najviac, utkveli mi v pamäti a sme stále v kontakte. Začal som oslovovať hráčov. Ešte som neoslovil všetkých, ktorých mám v pláne. Počítame aj s tým, že nie všetci budú môcť prísť. Do akcie zostáva tri a pol mesiaca, a tak niekto môže prisľúbiť účasť a niečo do toho môže prísť. Verím, že z tých, čo potvrdia účasť, tak 90 percent príde."

Medzi oslovených hráčov patrí aj dlhoročný kapitán Chicaga Blackhawks Jonathan Toews. "S Johnym som mal zaujímavú debatu. On si zoberie čas na rozmyslenie, váži si to. Momentálne však bude záležať na tom, či bude pokračovať v kariére. Keď sa rozhodne skončiť, tak bude mať viac času, potom je vyššia šanca, že príde," povedal Hossa.

Zápas bude mať tiež charitatívny rozmer, po jeho odohratí jednotliví hráči podpíšu svoje špeciálne dresy a tie poputujú do dražby: "Cieľom je pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú."