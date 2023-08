Zranenia sú najväčším strašiakom športovcov, pričom bývalý slovenský hokejista Marián Gaborík (41) pociťuje ich následky aj po kariére. Z toho dôvodu sa musel už neraz zriecť rôznych exhibícii a výnimkou nebude ani piatkový rozlúčkový zápas jeho najlepšieho kamaráta Mariána Hossu (44) v Trenčíne.

Niekdajšie obávaného kanoniera, pred ktorým sa svojho času triasli všetci brankári NHL, sprevádzali zranenia odjakživa.

Pre problémy s chrbtom musel v priebehu sezóny 2017/18 ukončiť kariéru, no roky v profesionálnom športe si pýtajú svoju daň aj dávno po nej. Naposledy sa musel podrobiť operačnému zákroku 6. januára tohto roku, keď si lekári už štrnástykrát zobrali „do parády“ jeho koleno, ktoré podrobili artroskopickému zákroku. „Už to mám za sebou, všetko dobre dopadlo. Som happy jak dva grepy ešte po narkóze, tak vás pozdravujem,“ odkázal svojim fanúšikom na sociálnych sieťach Marián Gáborík.

A hoci v nasledujúcich týždňoch zvládol účinkovanie v tanečnej súťaži Let´s Dance, v ktorej to s manželkou Ivanou dotiahli až do semifinále, na hokejový zápas si očividne netrúfa. V opačnom prípade by dozaista figuroval v 33-člennej nominácii na rozlúčkový zápas jeho najlepšieho kamaráta Mariána Hossu, s ktorým ešte pred pár dňami brázdili Jadranské more na luxusnej lodi. „Keď som ho naposledy videl kočíkovať, nemohol som si nevšimnúť, že stále kríva. To je dôvod jeho absencie na ľade počas piatkového duelu. Bude však jedným zo štyroch koučov na striedačkách, pričom trénerské kvarteto doplnia Ján Filc, Július Šupler a František Hossa,“ prezradil pre Šport24.sk Hossov agent a hlavný organizátor podujatia Peter Neveriš.

Pieseň pre Emmu

V deň zápasu oslávi najmladšia dcéra Mariána Hossu Emma prvé narodeniny a organizátori rozlúčkového zápasu chystajú pre ňu prekvapenie. „Našim záujmom je, aby jej za slávnostných svetelných efektov zaspieval celý štadión pesničku Happy Birthday,“ ozrejmil Peter Neveriš.