Hokejisti HC Košice sa stali majstrami Tipos extraligy. V piatom finálovom stretnutí zdolali na domácom ľade HKM Zvolen 3:0 a v sérii triumfovali 4:1 na zápasy. Pre "oceliarov" je to deviaty slovenský titul v histórii, čím sa vyrovnali Slovanu Bratislava.

Dan Ceman sa stal prvým zahraničným trénerom, ktorý získal v slovenskej extralige dva tituly s dvoma rôznymi tímami. V sezóne 2018/2019 triumfoval s Banskou Bystricou. "Je to úžasné. Máme za sebou veľmi dlhý rok a počas sezóny sme odviedli veľa tvrdej práce. Bol to tímový výkon a rozhodli detaily. Čas, ktorý som tu strávil, bol úžasný, tím má bohatú históriu a bola to veľká výzva. Mali sme zlý začiatok, ale máme v tíme výborných lídrov, ktorí mi pomohli. Vyhrať titul, to nikdy to neomrzí," reagoval Ceman na zisk trofeje Tipos extraligy.

V zostave "oceliarov" nastala po štvrtom stretnutí jedna zmena, keď obrancu Ladislava Romančíka nahradil Radek Deyl. "Je to veľká radosť, ťažko sa to dá opísať. Bola to ťažká sezóna, na začiatku to nebolo dobre, ale zomkli sme sa. Je to titul po dlhej dobe a myslím si, že Košice si ho zaslúžili. Dokázali sme, že hokej sa tu robí dobre," povedal po dueli Deyl.

Veľké emócie po piatom finálovom zápase ukázal aj kapitán Košičanov Michal Chovan. "Bola to turbulentná sezóna. Zdá sa mi, že v októbri sme boli desiati, vyhrali sme zápas a teraz sme tu. Ďakujem klubu, fanúšikom, ľuďom, ktorí robia okolo hokeja. Vo finále sa stretli vyrovnané tímy a rozhodli detaily. Teraz sa ideme sa tešiť."



Košiciam zagratuloval k deviatemu titulu aj tréner Zvolena Peter Oremus

Zdroj: Roman Hanc

"Stretli sa dva vynikajúce tímy a diváci videli parádny hokej, či tu alebo vo Zvolene. Košiciam gratulujem za celý klub k titulu. Naši chlapci predviedli kus dobrej roboty a zaslúžili si finále. V zápasoch rozhodli maličkosti. Dnes sme urobili maximum, mali sme dobrý pohyb, vytvorili sme si šance, ale dnes bolo to šťastie na druhej strane," uviedol Oremus.