BRATISLAVA (11. mája 2023) – Slovenská hokejová súťaž TIPOS Extraliga bude pokračovať aj v nasledujúcej sezóne 2023/24. Svoju účasť v nej deklarovalo zatiaľ 9 extraligových klubov zo sezóny 2022/23. Marketingové práva a športovotechnická stránka súťaže bude spadať pod samotné hokejové kluby.

„V súčasnosti sa nám nepodarilo nájsť spoločný konsenzus s vedením SZĽH a majiteľmi Slovana Bratislava, preto sme sa rozhodli viesť hokejovú ligu pod vedením strešnej organizácie hokejových klubov PHL. So SZĽH chceme ďalej fungovať na báze zmluvy, vo variante skvalitneného formátu PRO-HOKEJa. Spoločnou snahou klubov je riadenie extraligy nielen po marketingovej, ale aj športovo-technickej stránke. PHL je organizácia, ktorú založili extraligové kluby s cieľom vytvorenia profesionálnej a odbornej štruktúry na riadenie hokejovej súťaže. Tá sa chce riadiť pravidlami Medzinárodnej hokejovej federácie IIHF. Za svoje základné piliere považuje rovnosť a solidaritu všetkých klubov,“ deklaruje aktuálne stanovisko k súťaži TIPOS Extraliga prezident HC‘05 Banská Bystrica Tomáš Boľoš. A ako ďalej dodáva: „Chcem zdôrazniť, že našim prvoradým cieľom bola rozumná dohoda so zväzom. Jasne sme to deklarovali aj minulý týždeň na tlačovom brífingu. Následne sme vyzvali zväz na ďalšie rokovania. Ponuka zväzu však vôbec nereflektovala návrhy klubov. Našou snahou je kopírovať všetky vyspelé hokejové ligy vo svete (Nemecko, Švajčiarsko, Fínsko, Švédsko, Nórsko, Dánsko, Francúzsko, Rakúsko, Česko a mnoho ďalších zámorských i európskych krajín). Zväz nám však zatiaľ nevyšiel v ústrety, a tak sme rozhodnutí viesť hokejovú ligu. Som presvedčený, že princíp akceptovania väčšinového názoru by mal byť rešpektovaný v prvom rade interne medzi extraligovými klubmi a v druhom samozrejme vo vzťahu medzi extraligovými klubmi a SZĽH.“

Potrebnú kontinuitu a stabilitu, ktorú ponúka TIPOS Extraliga vníma aj riaditeľka Asociácie profesionálnych hokejových klubov (APHK) Aneta Büdiová. „Partneri extraligy, na čele s generálnym partnerom spoločnosťou TIPOS, partnerom Tipsport aj RTVS vyjadrujú aj naďalej podporu v našej snahe sprofesionalizovať a zastabilizovať situáciu v hokejovej súťaži. Kluby hľadali možnosti zotrvania v nastavených a osvedčených partnerstvách. No vzhľadom na nejasné stanovisko zväzu a blížiaci sa vysoký termín prihlásenia sa do súťaží v sezóne 2023/24 sa kluby rozhodli pre alternatívne riešenie. Vychádzajúc zo súčasného celosvetového trendu, kluby prevezmú riadenie ligy pod svoju gesciu a APHK bude mať jasné právomoci a garancie v rámci partnerského plnenia.“

Generálnym partnerom extraligy je naďalej spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť a.s., ktorá využila 2-ročnú zmluvnú opciu. K nadchádzajúcej hokejovej sezóne 2023/24 sa vyjadril aj Oliver Felszeghy, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť a.s., ktorá je generálnym partnerom TIPOS Extraligy ako aj generálnym partnerom TIPOS Slovenskej hokejovej ligy (SHL): „Spoločnosť TIPOS ako najväčší podporovateľ športu na Slovensku má záujem podporovať kvalitný slovenský hokej a pokračovať aj naďalej ako generálny partner TIPOS Extraligy. Vzniknutá situácia nás neteší, nakoľko sme očakávali dohodu SZĽH s klubmi extraligy, avšak je pre nás mimoriadne dôležité byť spoľahlivým partnerom a rešpektujeme väčšinové rozhodnutie klubov extraligy. Aj preto sme sa rozhodli pre kontinuitu a pokračovanie v generálnom partnerstve TIPOS Extraligy pod vedením PHL, v ktorej budú pôsobiť takmer všetky slovenské hokejové kluby z ostatnej sezóny hokejovej súťaže. Veríme, že TIPOS Extraliga bude aj v nadchádzajúcej sezóne prinášať prvotriedny hokej a šíriť radosť z hokeja medzi všetkých fanúšikov.“

Dlhoročným podporovateľom slovenského hokeja je aj TIPSPORT SK a.s. Martin Tabák, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ partnera extraligy, spoločnosti Tipsport, hovorí: „TIPSPORT SK a.s. je dlhoročným podporovateľom slovenského hokeja. Mrzí nás situácia v slovenskom hokejovom hnutí, keďže naším cieľom je hľadať najlepšie riešenie pre slovenský hokej. Sme presvedčení, že spoločný postup a kompromis medzi SZĽH a klubmi by bol najlepším východiskom vzniknutej situácie. Rešpektujeme však realitu a v danej situácii sme pripravení podporiť súťaž, v ktorej bude zastúpená drvivá väčšina účastníkov doterajšej hokejovej ligy. Boli sme a chceme byť partnerom súťaže s možnou hráčskou i organizačnou kvalitou, kde budú hrať tí najlepší hráči, a predovšetkým, o ktorú budú mať záujem naši klienti.“

Združenie tvorí 10 extraligových tímov - HC Košice, HKM Zvolen, HC Nové Zámky, HK Poprad, HC‘05 Banská Bystrica, HK Nitra, MHk 32 Liptovský Mikuláš, HK Dukla Trenčín, HC 21 Prešov, HK Spišská Nová Ves. Hokejový klub HKM Zvolen aj napriek členstvu v PHL svoju účasť v projekte do dnešného dňa nepotvrdil. O účasti v Profesionálnej hokejovej lige rokujeme s ďalšími hokejovými klubmi, pričom prihlášku podal už aj hokejový klub HK Martin. Hokejové kluby chcú uviesť do praxe viacero noviniek, vďaka ktorým sa zlepší fungovanie extraligy. „Limit legionárov a hráčov U20 zostáva rovnaký ako minulé sezóny. V extralige by nemali časom chýbať profesionálni rozhodcovia, ktorí sa budú pravidelne vzdelávať za účasti zahraničných expertov. Samozrejmosťou by mal byť nezávislý disciplinárny orgán, ktorý bude sporné situácie rozhodovať do 24 hodín od konca zápasu, ako aj nezávislý odvolací orgán. Extraliga chce vytvárať podmienky pre podporu talentovaných mladých hokejistov tým, že vytvorí funkčný mechanizmus ich zapojenia sa do súťaží. Cieľom je vychovať si novú početnú generáciu slovenských hráčov. Hokejové kluby chcú taktiež posilniť informačný systém, ktorý by mal byť nositeľom všetkých informácií a štatistík o lige. Tie budú obsahom webstránky extraligy, ako aj modernej voľne dostupnej aplikácie. Neodmysliteľnou súčasťou dnešnej doby je zefektívnenie iných foriem sledovania ligy - prostredníctvom televíznych prenosov, online streamov, či online aktualizovaných sociálnych sietí,“ predstavuje viaceré návrhy prezident HK Nitra Miroslav Kováčik.