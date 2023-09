BRATISLAVA - Novým trénerom bratislavského Slovana sa po katastrofálnom vstupe belasých do sezóny stal legendárny Vladimír Růžička (60). Ikona českého hokeja bude mať s najslávnejším klubom na Slovensku plné ruky práce. Nás zaujímalo, čo na jeho angažovanie hovoria osobnosti, ktoré olympijského víťaza z Nagana dobre poznajú - či už z hráčskej alebo trénerskej stránky.

Dárius Rusnák, majster sveta a legenda Slovana

„Ja si myslím, že je to pozitívny krok. Láďa to dokázal nielen ako hráč, ale aj ako tréner, že má svoje kvality. Veď s Českom získal na majstrovstvách sveta dvakrát zlato. Je to osobnosť a každý hráč si ho bude vážiť. Verím, že to, čo im povie, sa budú snažiť premietnuť nejakým spôsobom na ľade. Ide len o to, aby si doplnil káder, lebo s týmto mužstvom neurobí veľa ani on. Nemá prakticky žiadnu obranu a v útoku nemá dať kto gól. Možno, keď vystrelia z bufetu, tak to vtedy padne, ako hovorí Slafkovský.“