Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja (VV SZĽH) na svojom nedeľňajšom zasadnutí rozhodol o zmene výšky štartovného pre extraligové kluby a poplatku za odhlásenie družstva zo súťaže. Prihlášky do najvyššej domácej súťaže mužov a 1. ligy pre nasledujúci ročník môžu kluby posielať od 15. do 31. mája 2023, do ostatných súťaží od 1. do 19. júna 2023. Informuje o tom oficiálny web zväzu.