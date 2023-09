Bratislava - Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) uzavrel novú spoluprácu so spoločnosťou Tipos. Zmluvu s hlavným partnerom extraligy podpísal na dva roky. Televízne prenosy z najvyššej súťaže bude vysielať nový partner JOJ Šport, stávkarské práva zostali spoločnosti Tipsport.

Prezident zväzu Miroslav Šatan verí, že slovenský hokej pôjde vďaka týmto dohodám dobrým smerom: "Rokovania trvali dlho, viete, že situácia nebola jednoduchá. Ale dnes môžeme oznámiť, že spoločnosť Tipos bude partnerom extraligy na ďalšie dva roky. JOJ Šport je nový mediálny partner, bude vysielať celý hokej. Veľmi sa z toho teším, že sme našli dohodu, keďže hrozili kadejaké scenáre. V budúcich dvoch rokoch pôjdeme v tejto zostave."

Marketing bude zastrešovať SZĽH, športovo technické veci bude mať na starosti Ligová rada. "V ligovej rade budú dvaja zástupcovia SZĽH a jeden z extraligy. Som rád, že sme si spolu sadli za stôl a doriešili sme veci. Všetkých 12 klubov splnilo podmienky, podpísali sme spolu marketingovú zmluvu. Verím, že extraliga bude fungovať tak, ako sa patrí," povedal generálny sekretár SZĽH Miroslav Lažo.

Aj šéf Tiposu vníma dohodu pozitívne. "Pre Tipos to nie je nič nové, pokračujeme v nadstavenom trende ďalšie dva roky. Spoluprácu so SZĽH vnímame kladne a hokej chceme podporovať aj naďalej," uviedol Oliver Felszeghy.

Diváci budú môcť sledovať prenosy na stanici JOJ Šport, ktorá vysielala v uplynulej sezóne zápasy druhej najvyššej súťaže. "Máme za sebou skúsenosti z vysielania SHL. Počas tohto roka budeme vysielať aj reprezentačné zápasy dvadsiatky a v máji aj MS mužov. V krátkom čase bude na svete termínovník. V piatok začíname zápasom Košice - Humenné, teda súboj majstra s nováčikom, v nedeľu zápas Zvolen - Michalovce. Ďalšie kolá predstavíme, keď budeme mať potvrdený termínovník s klubmi. Mal by byť známy do stredy," povedal riaditeľ stanice Roman Neuschl. Vyjadril sa aj k možnej sublicencii s inými vysielateľmi: "V najbližších dňoch sa to uzavrie. Ešte nie je hotový termínovník, rokovania sa natiahli, ale v najbližších dňoch bude známy aj vlastník sublicencie."

Šatan na záver prezradil aj ďalších partnerov, ktorí budú podporovať slovenský hokej. Medzi nimi aj jedného nového: "Spoločnosť Tipsport bude mať stávkarské práva, spoločnosť Škoda pokračuje v spolupráci s nami tiež. Máme aj jedného nového partnera pre extraligu, ktorým je spoločnosť Kaufland. Z toho sa veľmi tešíme. Kluby budú mať v spolupráci so zväzom viac financií ako doteraz."