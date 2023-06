Všetkých dvanásť klubov sa prihlásilo do nového ročníka najvyššej slovenskej hokejovej súťaže. Tipos extraligu bude aj naďalej zastrešovať Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH), v nasledujúcich dňoch však musí zväz nájsť dohodu s klubmi v niekoľkých bodoch.

Deväť extraligových klubov združených v organizácii Profesionálna hokejová liga (PHL) deklarovalo po konci uplynulej sezóny, že si chcú založiť vlastnú ligu. S vedením zväzu niekoľkokrát rokovali o podmienkach spolupráce. PHL je organizácia, ktorú založili extraligové kluby s cieľom vytvoriť profesionálnu a odbornú štruktúru na riadenie hokejovej súťaže. Kluby si ju plánovali riadiť pod svojou taktovkou, vrátane marketingu a obchodu, pod PHL malo spadať aj športovo-technické riadenie extraligy.

Obe strany naznačili ochotu dohodnúť sa, hľadali prienik kompromisov. Zväz preto predĺžil lehotu na prihlásenie sa klubov do nového ročníka profesionálnych, amatérskych a mládežníckych súťaží do piatka 9. júna, pôvodne mala vypršať 31. mája. "Tešíme sa z toho, ale celý proces sa ešte neskončil. Dohoda má štyri kroky, ktoré sa musia naplniť. Prvý je dohoda o rámcovej zmluve, druhý je, že kluby mali založiť záujmové združenie, na to im dáme priestor, aby ho vytvorili. Ak sa tak stane, tak kroky číslo 3 a 4 sú dohoda o fungovaní marketingu podľa zákona o športe a zmluva o riadení extraligy. Musíme vymedziť, čo zostane v kompetencii Ligovej rady a čo v kompetencii klubov. Stále máme pred sebou nejakú cestu, za sebou máme len prvý krok," povedal na pondelkovom brífingu prezident SZĽH Miroslav Šatan.

Zatiaľ nie je jasné, kto bude vysielať extraligové zápasy. "Kluby mali sľub z RTVS o opcii, ale tá sa nemohla zrealizovať. Zväz sa dohodol s TV JOJ, ale komunikovali sme s oboma televíziami a nechali sme im priestor na dohodu," povedal Šatan.

Zatiaľ otvorenou otázkou zostáva aj model zostupu z najvyššej súťaže a postup z 1. ligy. "My sme to vyriešili na štyri roky vlani, pre výkonný výbor to bolo uzavreté. Ale pri tomto rokovaní kluby chceli, aby sa vrátila baráž. Otázka uzavretia súťaže bola na stole, chcem, aby bol model zostupu a postupu zachovaný. VV dal nejaké návrhy, zatiaľ je to v takejto fáze. Možno to však bude platiť až od sezóny 2025/2026 a teraz sa ešte nebude nič meniť," informoval Šatan. Prezident zväzu ďalej dodal, že aj v nasledujúcej sezóne bude generálny partner ligy opäť spoločnosť Tipos.

Okrem extraligistov mali termín na prihlásenie aj kluby v 1. lige. "Komplet prihlásenú máme aj SHL. Som rád, že sa urobili na oboch stranách ústretové kroky, myslím si, že sme urobili rozumné riešenie," povedal generálny sekretár zväzu Miroslav Lažo.