Bratislava - Úradujúci slovenský hokejový majster Slovan Bratislava začne cestu za obhajobou titulu proti Michalovciam. "Belasí" skončili po základnej časti na druhom mieste a vo štvrťfinále play off Tipos extraligy sú favoritom na postup.

Slovanisti však prehrali s týmto súperom v prebiehajúcej sezóne v troch zo štyroch dueloch. Triumfovali len 25. septembra, keď v 4. kole uspeli doma po výsledku 4:1. "Štatistiku neberiem do úvahy. Vo všetkých zápasoch sme boli lepší tím, ale neboli sme efektívni. Momentálne ideme od nuly a verím, že hneď do prvého zápasu vstúpime aktívne a využijeme domáce prostredie, aby sme išli do vedenia. Nechceme sa dostať pod nejaký tlak. Určite to bude ťažká séria. Michalovce ukázali aj počas sezóny aj v sérii proti Trenčínu, že majú kvalitný tím," uviedol tréner Ján Pardavý pre TASR. V závere základnej časti mu pre zdravotné problémy chýbalo viacero hráčov, 12-dňový oddych aj preto padol vhod. "Do play off ideme v najsilnejšom možnom zložení. Chýbať nám budú len Adam Lukošík a Alex Šotek," prezradil.

Obhajcovia vlaňajšieho titulu Slovanisti boli dlhodobo na 1. mieste tabuľky, no v závere základnej časti oň prišli. Prehrali záverečné dva zápasy a do vyraďovacích bojov vstúpia z 2. miesta. "Záverečné zápasy základnej časti sme zvládli herne, ale nie výsledkovo. V záverečnom zápase proti Novým Zámkom sme boli aktívni, len sme nedávali góly - rovnako aj v Liptovskom Mikuláši. Pod stratu prvého miesta sa podľa mňa podpísalo príliš veľa domácich prehier. Ide play off a verím, že v hlavách chalanov nastala zmena a nepodcenia žiadnu situáciu. Záver bol výsledkovo divoký, ale herne sme sa zdvihli, hlavne po mítingu po domácej prehre s Prešovom. Verím, že v tom nastavení budeme pokračovať a budeme aj efektívni," poznamenal Pardavý, ktorý verí, že jeho tím bude na Michalovce dostatočne pripravený: "Záverečné tri dni pred štvrťfinále sme sa venovali nácviku herných situácií, každého detailu. Takisto aj presilovkám, ktoré môžu rozhodovať zápasy."

Štvrťfinálový súper "belasých" vzišiel z kvalifikácie play off. Michalovce zdolali Duklu Trenčín v päťzápasovej sérii 3:2. Na rozdiel od Slovanistov vstúpia do play off rozohratí, "Belasí" však veria, že výhodou bude skôr dlhší oddych a dlhší čas na prípravu. "V play off už nie je žiadny ľahký súper ani zápas. Čakám boj od začiatku, ale pevne verím, že sme na to dobre pripravení. My sme sa však dva týždne sústredili, aby sme sa čo najlepšie pripravili na štvrťfinále. Som presvedčený, že sa nám to podarilo," povedal pre TASR kapitán "belasých" Michal Sersen.

Žitný: "Vieme proti nim hrať"

Postupom nabudení Michalovčania proti oddýchnutým Slovanistom. Aj to je jedna z charakteristík štvrťfinálovej série play off hokejovej Tipos extraligy, v ktorej je Slovan Bratislava v pozícii favorita. Hráči michalovskej Dukly si však na súpera veria a na sebavedomí im pridáva nielen pozitívna bilancia vzájomných zápasov, ale aj víťazstvo v kvalifikačnej sérii proti Trenčínu.

Michalovčania zdolali trenčiansku Duklu 3:2 na zápasy v predkole play off a po triumfe v rozhodujúcom piatom stretnutí hovorili o vnútornej sile a charaktere tímu. Na tom chcú stavať aj proti obhajcovi majstrovského titulu. V základnej časti s ním prehrali iba úvodný vzájomný zápas (1:4), v ďalších troch si pripísali tesné víťazstvá. Slovanistov dvakrát zdolali na domácom ľade (2:1, 3:2) a víťazstvo 3:2 zo 14. februára prišlo počas premiéry trénera Petra Kudelku v pozícii hlavného trénera tímu.

Zažil ju v meste, z ktorého pochádza a tak bude mať séria proti Slovanu pre neho špeciálny náboj. "Idem domov a tešíme sa na kultúrne prostredie a silného súpera, ktorý nás čaká v Bratislave. Rovnako tak aj na následné zápasy v Michalovciach, v ktorých nás nepochybne poženú naši skvelí fanúšikovia," poznamenal Kudelka k svojim priaznivcom. Niekoľko desiatok z nich prišlo vo štvrtok k zimnému štadiónu v Michalovciach, aby vyprevadili hráčov na cestu do dejiska úvodných dvoch štvrťfinálových zápasov. Michalovčania odohrali po konci základnej časti päť duelov proti Trenčínu, po ktorých mali iba dva dni na regeneráciu a prípravu na Slovan.

Veľkú časť druhého z nich strávili cestovaním. "Sme v tempe a ešte máme dosť síl na to, aby sme v play off niečo dosiahli," poznamenal kapitán Vladimír Mihalik, ktorý bol podľa trénera Kudelku kľúčový hráč michalovského víťazstva v rozhodujúcom zápase s Trenčínom. Aj pre skúseného obrancu bude séria so Slovanom do istej miery špeciálna, v "belasom" drese si odkrútil štyri sezóny v KHL. O sile súpera, ktorý v základnej časti obsadil tesne 2. miesto za Košicami, nepochyboval: "Je to jeden z najsilnejších súperov. My musíme dobre zregenerovať a takticky sa na neho pripraviť. Majú kvalitných ofenzívnych hráčov, ale aj my máme čo ukázať. Môže to byť vyrovnaná séria," poznamenal Mihalik.

Michalovčania vedia o svojej pozitívnej bilancii proti Slovanu, no zároveň ju nepreceňujú. "My sa budeme snažiť byť lepší než súper a uvidíme, ako to dopadne. Pokračujeme ďalej s hodnotami, ktoré patria k nášmu tímu ako pracovitosť, tímový duch a osobná disciplína," zdôraznil Kudelka. Spoliehať sa bude aj na bratislavského rodáka Romana Žitného, ktorý je so 17 gólmi najlepší strelec Michaloviec. Víťazným gólom rozhodol sériu s Trenčínom a pred štvrťfinále proti Slovanu pripomenul pozitívnu bilanciu Dukly: "Ukázali sme, že vieme proti nim hrať. Urobíme maximum, aby sme z tej série vydolovali čo najviac. Máme v našom tíme silu, ktorej sme si vedomí. Vieme, ako tvrdo pracujeme," poznamenal Roman Žitný.