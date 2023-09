Slovenská hokejová extraliga vstúpi piatkovými zápasmi 1. kola do svojho 31. ročníka.

V pozícii obhajcov majstrovského titulu do nej vykročia hráči HC Košice, ktorí si v úvodnom kole zmerajú sily s nováčikom najvyššej súťaže z Humenného. Liga bude v rovnakom formáte ako v predošlej sezóne 2022/2023, pričom opäť počíta s 50. kolami základnej časti, vrátane šiestich regionálnych, a aj s priamym zostupom do Slovenskej hokejovej ligy (SHL).

V období medzi sezónami sa klubom a Slovenskému zväzu ľadového hokeja (SZĽH) podarilo zahladiť spory, ktoré vyplývali z rozdielnych predstáv o fungovaní spolupráce, pričom v hre bolo aj vytvorenie dvoch rovnocenných líg. Napokon sa všetkých 12 klubov prihlásilo do najvyššej súťaže, ktorú bude naďalej riadiť SZĽH.

Hokejisti Košíc si ziskom majstrovského titulu vybojovali právo štartu v Lige majstrov. V prestížnej medzinárodnej konfrontácii majú zatiaľ za sebou štyri zápasy, v ktorých nebodovali. V ich kádri nenastali po majstrovskej sezóne zásadné zmeny. V tíme kanadského trénera Dana Cemana pokračujú brankárske opory Jaroslav Janus a najužitočnejší hráč play off Dominik Riečický a zotrvala aj väčšina kľúčových hráčov obrany aj útoku. Košičania sa netaja vysokými ambíciami a potvrdili ich aj angažovaním skúsených slovenských útočníkov Mária Luntera, Tomáša Ziga či Filipa Krivošíka.

Vysoké ambície bude mať tradične aj HKM Zvolen, ktorý podľahol Košiciam vo finálovej sérii 1:3 na zápasy. V jeho kádri sa obmenili niektorí legionári a na striedačke pokračujú tréneri Peter Oremus a Andrej Kmeč, pre ktorých to bude štvrtá zvolenská sezóna. Otázne je zotrvanie produktívneho mladíka Maroša Jedličku, ktorého draftovalo Colorado. Uplynulá sezóna priniesla historický bronz hráčom Spišskej Novej Vsi. Neboli v nej ďaleko od finálovej účasti, keďže v semifinále viedli nad Zvolenom 3:2 na zápasy. Aj Spišiakom sa podarilo udržať veľkú časť úspešného kádra vrátane trénera Vlastimila Wojnara. Otáznik visí nad kapitánom Branislavom Rapáčom, ktorého trápia pretrvávajúce zdravotné problémy. Jedno víťazstvo od finále boli v sezóne 2022/2023 aj hráči Michaloviec, ktorí viedli nad Košicami 3:2. Historický úspech napokon nedosiahli, no so 4. miestom panovala spokojnosť, keďže do play off vstúpili v pozícii 8. tímu základnej časti. V medzisezónnom období fanúšikov Michaloviec najviac potešilo pokračovanie trénera Petra Kúdelku a aj brankárskej kométy sezóny Stanislava Škorváneka, ktorý sa z tímovej dvojky posunul do pozície brankárskej jednotky slovenskej reprezentácie na MS. V kádri došlo k viacerým zmenám, zaujímavou transakciou bola výmena s Banskou Bystricou, keď za Romana Žitného prišiel Michal Kabáč. Rovnaký smer nabral aj asistent trénera Tomáš Surový.

Na horných poschodiach tabuľky sa chcú pohybovať aj hráči Slovana Bratislava, ktorí boli pomerne dlho lídri tabuľky základnej časti, no nezvládli záver sezóny, ktorá sa pre nich skončila už v 1. kole play off. Do nového ročníka opäť vstúpia s trénerom Jánom Pardavým. V jeho kádri už nefigurujú skúsení útočníci Marcel Haščák a Milan Kytnár, ktorí zamierili do francúzskeho Rouenu a ani produktívny Brant Harris. Nové tváre sú aj medzi legionármi

Popradu, ktorý vlani prehral v predkole play off, by mal k úspechu pomôcť aj najlepší strelec uplynulého ročníka Max Gerlach. Zvýšenie gólovej potencie očakávajú aj v Nitre, ktorá opätovne angažovala najlepšieho strelca sezóny 2021/2022 Samuela Bučeka. Poprad vyrukuje do sezóny s novým trénerom Alešom Totterom a zmena na dôležitom poste nastala aj v Nových Zámkoch, keď Gergelya Majorossa nahradili Erik Čaládi a Ľubomír Hurtaj. Hokejistom Trenčína ovplyvnilo sezónu 2022/2023 časté cestovanie spôsobené rekonštrukciou ich štadióna, no v novom ročníku, v ktorom ich opäť povedie Róbert Döme, chcú patriť k elitnej šestke. Už bez produktívneho kapitána Viliama Čacha, ale opäť aj so strelcom Šimonom Petrášom a viacerými "importmi" so zaujímavým hokejovým životopisom.

Zásadné zmeny nastali v Liptovskom Mikuláši. Majiteľom klubu sa stal Róbert Ľupták, ktorého Prešov vlani vypadol z extraligy. Na Liptov ho nasledovali viacerí hráči aj tréner Juraj Faith. Ten má v kádri aj Martina Réwaya či neslávne známeho obrancu Mitchella Millera. Namiesto Prešova bude hrať najvyššiu súťaž premiérovo Humenné. Hráči HC 19 vo finále play off SHL zdolali favorizovanú Žilinu 4:3 na zápasy. "Postupový" tréner Rus Andrej Parfemov pokračuje pri mužstve, v ktorom bude mať viacero skúsených hráčov. O body, ktoré by mali pomôcť tímu držať sa v pokojných vodách tabuľky, by sa mali starať Lukáš Handlovský, Denis Paršin, Dávid Šoltés či Martin Kriška.

Všetky tímy odohrajú 44 celoslovenských kôl systémom každým s každým, dvakrát doma a dvakrát vonku. Zvyšných šesť regionálnych kôl je naplánovaných v období vianočných sviatkov (22. decembra – 5. januára). Na základe geografickej príslušnosti ku skupine Západ, Stred a Východ odohrajú dané tímy šesť zápasov systémom každý s každým, raz doma a raz vonku.

Rovnaký ako v uplynulej sezóne 2022/2023 je aj postupový kľúč do play off. M