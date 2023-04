Najznámejší odchovanci topoľčianskeho hokeja, ale i desiatky ďalších sa včera naposledy rozlúčili s trénerom, ktorý dal ich kariéram správny smer. Na cintorín v dedinke Ludanice prišli dať dlhoročnému mládežníckemu trénerovi Jozefovi Nemcovi (†80) posledné zbohom aj majstri sveta z Göteborgu 2002.

Nemcovými rukami prešli stovky hokejistov, pričom s niektorými z nich sa aj po ich úspešných kariérach roky pravidelne stretával.

Z jeho zverencov urobil najväčšiu dieru do sveta Miroslav Šatan, ktorý má doma kompletnú medailovú zbierku z MS a v roku 2009 získal s Pittsburghom Penguins Stanley Cup. „V hokejovom myslení bol aj rok pred svojimi rovesníkmi, vo fyzickej kondícii alebo v práci s hokejkou možno trochu zaostával, ale obrovskou húževnatosťou všetko dobehol. Mal cieľ a medzi prvými pochopil, kam to môže dotiahnuť,“ zaspomínal si pred rokmi v rozhovore pre portál pravda.sk Jozef Nemec na súčasného prezidenta SZĽH, ktorého mal v topoľčianskom klube pod palcom osem rokov ako žiaka i mladšieho dorastenca.

Okrem Šatana boli jeho zverencami aj ďalší dvaja majstri sveta – Radoslav Hecl s Ľubomírom Višňovským, ale napríklad i Ľubov starší brat Tibor, ktorý svojho času patril k najlepším hráčom našej najvyššej súťaže. „Bol to pán tréner. Najmä vďaka nemu mali mnohí z nás tak úspešné kariéry. On nás naučil odriekaniu a nastavil v našich hlavách tvrdšie ponímanie hokeja v tom pravom slova zmysle. V rámci tréningu nemal absolútny problém odbehnúť po našom boku desať kilometrov. V neposlednom rade, vždy nám kládol nám na srdce, že lepší budeme len vďaka tomu, čo urobíme navyše v porovnaní s ostatnými. A ono to naozaj fungovalo,“ povedal pre Šport24.sk Tibor Višňovský.

Bývalý mládežnícky tréner a dlhoročný funkcionár topoľčianskeho hokejového klubu našiel miesto posledného odpočinku v dedinke Ludanice, kam sa s ním prišli včera rozlúčiť stovky ľudí. Na pobrebe nechýbali ani bývalí hokejisti Ľubomír Hurtaj, Miroslav Ďurák či manželka Jozefa Stümpela Martina. Najslávnejší zverenec nebohého trénera Miroslav Šatan mal podľa našich informácii pracovné povinnosti v USA, a tak ho na poslednej rozlúčke zastúpila jeho manželka Ingrid a otec Emil, ktorý bol s Jozefom Nemcom vynikajúci kamarát.