BRATISLAVA - Pred sezónou prijal ponuku na športového riaditeľa Slovana Bratislava. Legendárny slovenský hokejista Oto Haščák (59) v rozhovore pre Šport24.sk zhodnotil svoje pocity v novej pozícii. Priblížil svoju prácu, aké má ciele s najúspešnejším slovenským klubom, ale aj to, čo môže za kolísavé výkony belasých v základnej časti.

Pred sezónou ste prijali ponuku na post športového riaditeľa. V čom spočíva vaša hlavná úloha?

- V prvom rade je to skladba A-mužstva. Úloh je viac, podieľam sa aj na tvorbe B-tímu. Mojou hlavnou úlohou je teda skladať oba seniorské tímy, aby napredovali a za tri roky, na ktoré som podpísal zmluvu, sme sa dostali tam, kde chceme. Vychádzame z toho, že chceme čo najviac hráčov z vlastnej liahne, aby sme im za tie tri roky dali čo najviac šancí.

Ako vyzerá váš bežný pracovný deň?

- Je to viac-menej rovnaké. Ráno začíname diskusiou s trénermi pred tréningom. Riešime rôzne možnosti skladania zostavy, keďže tento rok máme mnoho zranených a úprimne, pre mňa je to až neuveriteľné. Prakticky len traja či štyria hráči z tímu neboli počas sezóny zranení. Niektorí chýbali dlhodobo, aj preto sme sa museli rozlúčiť s Williamom Rapuzzim, ktorý bol centrom prvého útoku. To nás dosť negatívne ovplyvnilo, pretože diera na hráčskom trhu je obrovská a nedokázali sme ho adekvátne nahradiť.

Slovan bol v predošlých rokoch vo veľkých problémoch, ktoré vyriešili noví majitelia na čele s Rudolfom Hrubým. Ako s nimi vychádzate?

- Veľmi si vážim, že sa majitelia správajú profesionálne a do práce mi nezasahujú. Pokiaľ ide o financie, Slovan vždy bol aj bude špičkou a podľa toho sú kladené nároky na hráčov, na mňa či realizačný tím. Nikto zatiaľ nemal finančný problém a z môjho pohľadu všetko ide tak, ako má. Všetci sa môžeme koncentrovať iba na svoju prácu.

Slovan smeruje za víťazstvom v základnej časti, ale počas celej sezóny podáva výkony ako na hojdačke. Čím si to vysvetľujete?

- Ako som povedal, stratili sme Rapuzziho a nechcem sa vyhovárať, ale keď máte postupne dlhodobo zranených 21 hráčov ako Zigo, Kytnár, Török, Minárik, Lukošík, Matoušek... to všetko boli ťažké zranenia čo nám rozbilo celý systém. Keby sme nemali Modré krídla, tak by sme mali problém odohrať niektoré zápasy, pretože nás bolo v šatni dokopy dvanásť. Nevyjde však všetko, nikoho neospravedlňujem. Mali sme kolísavé výkony a v poslednom mesiaci sa nám to vymklo z rúk, keď sme prehrali doma s Liptovským Mikulášom aj Prešovom. Keď som však hovoril s manažérmi a trénermi iných tímov, tak sa vyjadrili, že takáto vyrovnaná liga ešte nebola. Je to aj tým, že sa zostupuje priamo a mužstvá hrajú ako o život. A ako dobre vieme, proti Slovanu idú všetci na 200 percent. To, samozrejme, neospravedlňuje naše zlé výkony. Nedarí sa nám podľa predstáv najmä doma. Aj preto by som rád videl to, čo sme zažili nedávno v Nitre, vo Zvolene či Trenčíne. Keď sú tribúny plné, vtedy sa hrá úplne inak, ako keď príde tritisíc ľudí a vo veľkej aréne je tichá atmosféra. Verím, že sa to zlepší aj našimi výkonmi a ľudia nám v play-off pomôžu. Od začiatku tejto sezóny sme ešte nehrali v kompletnom zložení, aj teraz je na maródke šesť hráčov a zvládame to len vďaka širšiemu kádru.