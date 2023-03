Považujú ju za jeden z najväčších talentov nielen na Slovensku, ale celkovo na svete. Talentovaná hokejistka Nela Lopušanová sa bude sťahovať do Ameriky.

K hokeju ju priviedol o šesť rokov starší brat Šimon, na korčuliach stála prvýkrát ako dvojročná na rybníku. Prezradila to Lopušanová pre slovenskú verziu stránky NHL, kde vyrozprávala svoj príbeh. V klube začínala už ako štvorročná, samozrejme, s chlapcami, s ktorými prichádza do kontaktu ako jediné dievča v hokejovej triede športovej školy v Žiline.



„Hrávam s nimi a chodím s nimi aj to triedy. Bolo to ťažké presadiť sa medzi chlapcami, ale postupne som si vydobyla svoje miesto,“ hovorí Nela. Jej rodičia od trénerov počúvali, že v ich dcére je veľký potenciál. Samotná hokejistka si hokej medzi chlapcami užívala, mnohí boli výrazne slabší korčuliarsky.



„Ja som si okolo nich často prechádzala, ako som chcela. Veľmi ma to bavilo,“ spomína s úsmevom. S pribúdajúcim vekom je hokej čoraz fyzickejší, Nela sa nevyhla nárazom od súperov, ktorí si, ako v rozhovore pre Šport24.sk povedali jej rodičia, na nej často naháňajú ego.

„Strach nemám. Keď dostanem nejaký hit, tak ho hneď vrátim. Nie som taká, že by som hit dostala a nevrátila, lebo ten, čo mi ho dal si to zaslúžil vrátiť,“ vysvetľuje Nela.



Talentovaná hokejistka mala na stole viacero ponúk zo zahraničia, jej hlavným cieľom bolo zámorie. V rozhodovaní napokon vyhrala škola Bishop Kearney High School. Na rozruch, ktorý sa okolo nej v posledných mesiacoch spustil, sa snaží zvyknúť a brať ho najmä pozitívne.



„Je to super a myslím si, že to dobre zvládam. Hlavne ma to zviditeľní. "Zaznamenala som záujem o moje úspechy aj v zámorí. Hlavne ten vydarený 'Michigan' (lakrosový gól spoza brány, pozn.) mal veľký ohlas.“



Nela má v talóne nový kúsok, ktorý poctivo trénuje, no nechce ho prezradiť, aby sa súperi a súperky naň nemohli pripraviť. Obdivovateľka Patricka Kanea si užíva, že ju prirovnávajú k najväčšiemu favoritovi na draftovú jednotku Connorovi Bedardovi. „Je to neuveriteľné, lebo je to vynikajúci hráč a keď ma sním niekto porovnáva, tak je to úžasné. Moji spoluhráči ma tiež volajú Bedard.“