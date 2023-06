Spišská Nová Ves angažovala novú posilu zo zámoria: Pre Američana to bude v Európe premiéra

Do kádra hokejistov extraligového HK Spišská Nová Ves pribudol americký útočník Todd Burgess. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.

Pre dvadsaťsedemročného hráča, ktorého v roku 2016 draftoval klub NHL Ottawa Senators vo 4. kole, pôjde o prvé európske pôsobisko. Uplynulú sezónu začal v AHL v kádri Milwaukee Admirals, kde v štyroch zápasoch získal bod, no ročník uzavrel v ECHL ako hráč Norfolk Admirals. V 38 zápasoch strelil 12 gólov a pridal 16 asistencií.

"Todd je komplexný útočník, ktorý má v sebe mix hokejových zručností a fyzických parametrov. Je výborným korčuliarom, ktorý je silný na puku a dokáže akcie pripravovať aj zakončovať. Rátame s ním do všetkých herných situácií a veríme, že bude rozdielovým hráčom. Na základe všetkých získaných informácií by mal charakterovo výborne zapadnúť do nášho klubu. Na Spišskú sa veľmi teší, keďže naši fanúšikovia boli jedným z dôležitých faktorov pri jeho rozhodovaní pri podpise kontraktu na nadchádzajúcu sezónu," uviedol generálny manažér klubu Richard Rapáč.