Nový ročník slovenskej hokejovej extraligy odštartuje v piatok 15. septembra. Jedným z ťahákov 1. kola bude súboj majstrovského HC Košice s nováčikom súťaže HC 19 Humenné, v Bratislave uvidia domáci štvrťfinálovú reprízu play off medzi domácim Slovanom a Michalovcami. Základná časť potrvá do 8. marca a na programe je v nej opäť 50 kôl.

Všetky tímy odohrajú 44 celoslovenských kôl systémom každým s každým, dvakrát doma a dvakrát vonku. Zvyšných šesť regionálnych kôl je naplánovaných v období vianočných sviatkov (22. decembra – 5. januára). Na základe geografickej príslušnosti ku skupine Západ, Stred a Východ odohrajú dané tímy šesť zápasov systémom každý s každým, raz doma a raz vonku.

Rovnaký ako v uplynulej sezóne 2022/2023 je aj postupový kľúč do play off. Tímy, ktoré sa po základnej časti umiestnia na 1.- 6. mieste postúpia priamo do štvrťfinále. Mužstvá na 7. až 10. priečke absolvujú kvalifikáciu o postup do vyraďovacej časti (11. – 17. marca), v ktorej sa bude hrať na tri víťazné zápasy. Pre jedenásty a dvanásty tím sa skončí sezóna po záverečnom zápase základnej časti, pričom posledný tím priamo zostúpi do druhej najvyššej súťaže.

Od štvrťfinále play off Tipos extraligy, ktorá potrvá najdlhšie do 31. marca, sa budú hrať všetky série tradične na štyri víťazné zápasy. Semifinále je naplánované od 3. do 16. apríla a finálová séria odštartuje 19. apríla. Nového ligového šampióna spozná verejnosť najneskôr 30. apríla. "Nemali sme dôvod meniť formát súťaže, keďže uplynulý extraligový ročník ponúkol veľmi vyrovnaný priebeh. V základnej časti sme sledovali do posledného kola boj o prvé miesto, ale aj o miestenky do štvrťfinále alebo do kvalifikácie o play-off. Napínavé boli tiež súboje o udržanie sa v najvyššej súťaži a sezóna vyvrcholila už tradične divácky atraktívnymi duelmi o majstrovský titul. Verím, že nasledujúci ročník bude rovnako vyrovnaný a nováčik z Humenného pri premiérovej extraligovej účasti prinesie oživenie,“ povedal manažér športového oddelenia SZĽH Rastislav Konečný.