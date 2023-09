BRATISLAVA - V rámci zemetrasenia v hokejovom Slovane Bratislava sa z klubu deň po dni porúčali tréner Ján Pardavý (52) i športový riaditeľ Oto Haščák (59). Prioritou vedenia je v čo najkratšom čase angažovať najmä hlavného kormidelníka, a ten podľa našich informácii nebude Slovák. Ktoré mená sú v hre?

Katastrofálne výkony a výsledky belasých v úvode aktuálnej sezóny si zlízol najskôr tréner Ján Pardavý, aby o pár hodín nato skončil v klube aj športový riaditeľ Oto Haščák. Vedenie Slovana neváhalo ani chvíľu a ihneď začalo rozmýšľať o menách, ktoré by mohli zasadnúť na trénerskú lavičku.

Podľa našich informácií je najhorúcejším kandidátom na uvoľnený post šéfa lavičky belasých skúsený 60-ročný český kormidelník Vladimír Růžička. „Je to tak a vyzerá to byť hotová vec,“ povedal nám bývalý hráč bratislavského klubu, ktorý je stále aktívne zapojený do hokejového diania, no svoje meno prezradiť nechcel.

Růžičkovo meno sa v súvislosti s bratislavským Slovanom spomínalo už dávnejšie, no nikdy sa jeho trénerom nestal. Či sa tak udeje v najbližších dňoch, je však stále otázne, keďže v auguste tohto roka zasadol na lavičku iného Slovana, a síce českého druholigistu z Ústí nad Labem. „Nejaké ponuky som mal zo Slovenska, ale nechcel som ísť veľmi ďaleko. Som odtiaľto, zo severočeského kraja, mám to domov bližšie,“ skonštatoval trojnásobný majster sveta a olympijský víťaz z Nagana 1998 v augustovom rozhovore pre idnes.cz.

Ak by to belasým nevyšlo s Růžičkom, sú podľa našich informácií v hre ešte dve ďalšie české mená. Konkrétne sa hovorí o 54-ročnom odborníkovi Josefovi Jandačovi, ktorý naposledy viedol pražskú Spartu, no od apríla 2022 je bez angažmánu. Tretím potenciálnym kandidátom na uvoľnený trénerský post je 52-ročný Patrik Martinec, ktorý len pred pár dňami skončil na lavičke Komety Brno.