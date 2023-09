HUMENNÉ - Hokejistom HC 19 Humenné nevyšla domáca premiéra v najvyššej slovenskej súťaži, keď v nedeľu podľahli bratislavskému Slovanu 3:8. Extraligový nováčik prehrával po dvoch tretinách len o gól, ale v záverečnej časti inkasoval až päťkrát. Domáci kapitán Martin Kriška sa po zápase poďakoval divákom za úžasnú atmosféru, Humenčania po dlhých 25 rokoch vypredali svoj zimný štadión.

Na Zemplíne sa začalo vo svižnom tempe, domácich hnala dopredu fantastická divácka kulisa, hostí zasa povinnosť revanšovať sa za piatkovú vysokú prehru s Michalovcami (2:8). V 7. minúte sa ani len nestihol na trestnú lavicu usadiť Samuel Takáč a Slovan prehrával po góle Vitalijsa Pavlovsa. Keď o štyri minúty neskôr ten istý hráč nastrelil žŕdku za brankárom Jaredom Coreauom, málokto by predpokladal, že po prvej tretine budú viesť hostia o dva góly.

"Začali sme celkom dobre, dali sme gól z presilovky, no potom akoby sme sa uspokojili. Slovan nám dal tri góly v prvej tretine. Čo strela, to gól. Toto je naozaj deň blbec," hodnotil domácu extraligovú premiéru nováčika Martin Kriška. Kapitán domácich sa po zápase skláňal pred fanúšikmi: "Stále mám na tele zimomriavky, bola to nádhera, čo dnes vytvorili domáci priaznivci. Aj napriek tomu, že sme neboli po zápase spokojní s výkonom, oni nás vytlieskali a za to im patrí veľká vďaka."

Slovan si pri Laborci napravil renomé. Na ceste za ôsmimi presnými zásahmi ho naštartoval svojím prvým extraligovým gólom Patrik Masnica. Osemnásťročný útočník sa potom v tretej tretine strelecky presadil ešte raz: "Je to skvelý začiatok, ale musím na sebe pracovať, aby to išlo takto aj ďalej. Či už je to strieľanie gólov, hra v defenzíve alebo nejaká iná úloha, stále sa budem snažiť pomôcť tímu čo najviac."

V záverečnej desaťminútovke duelu skóre už iba kozmeticky upravil za domácich útočník Martin Krajňák. Ten bol súčasťou humenského mužstva aj v minulej sezóne a domácu extraligovú premiéru tak prežíval o niečo emotívnejšie. Po zápase ho najviac mrzel počet inkasovaných gólov: "Chceli sme dnes niečo úplne iné, hlavne pre vypredané hľadisko, ktoré nás prišlo podporiť. Musíme byť zodpovednejší v obrane, nemôžeme dostávať toľko gólov. Najmä doma musím hrať úplne inak, musíme vyhrávať zápasy."

Bronzový olympionik Takáč si pred zápasom spolu so spoluhráčmi prehru na ľade nováčika nepripúšťal. Po ňom upozornil na to, že Humenčanov určite neradno odpisovať: "Po piatkovom zápase nám nič iné ako prísť a zvíťaziť ani nezostávalo. Potrebovali sme sa dostať čo najskôr do psychickej pohody. Humenčania hrali s nováčikovskou eufóriou a na to si stále treba dávať pozor. Myslím si, že ešte potrápia favoritov a zoberú im body na vlastnom ľade."