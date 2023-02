BRATISLAVA - S takýmito výsledkami nie je spokojný nikto! Hoci sú hokejisti Slovana Bratislava štyri zápasy pred koncom základnej časti extraligy na prvom mieste, posledné výkony belasých vyvolali množstvo otáznikov, pričom pomyselnou čerešničkou na torte bola hladká prehra na domácom ľade s posledným Prešovom 1:4.

Výkony obhajcu majstrovského titulu sú ako na hojdačke a priaznivci Slovana už dali viackrát najavo svoju nespokojnosť. Belasí z posledných piatich duelov až tri prehrali, keď body darovali najmä Prešovu (1:4) a Nitre (2:3), ktoré bojujú o záchranu v najvyššej súťaži a na pohode určite nepridala ani nedávna prehra 2:3 s Michalovcami.

„Najhoršie na tom je, že prehrávajú s tímami z dolnej časti tabuľky. Treba však povedať, že útok, ktorý má ťahať Slovan, tak sa mu v poslednej dobe vôbec nedarí. Nevidieť žiadnu bojovnosť a súdržnosť kolektívu. Na to musia zareagovať tréneri, čo sa im zatiaľ nedarí,“ povedal pre Šport24.sk legendárny útočník Dárius Rusnák a jedným dychom dodal, že vymeniť trénera Jána Pardavého pred začiatkom play-off nedáva zmysel. „To by som neodporúčal pár kôl pred koncom základnej časti. To nepripadá do úvahy, aby si niekto zvykal teraz na nový tím. To je hlúposť,“ dodala legenda Slovana s tým, že posledné výkony musia poslúžiť ako budíček.

Rozčarovaný z kolísavých výkonov lídra extraligy je aj Július Šupler. „To sa proste nemôže stať, aby prvý tím prehral s posledným. Navodzuje to nepriaznivú atmosféru. Ja som pre takéto veci nespal do rána, keď som trénoval iné mužstvá. Chápem, že niekedy to proste nevyjde, ale mne osobne sa to nepáči. Myslím, že ani fanúšikovia neodchádzali s radosťou zo štadióna a to sa musí zmeniť. Slovan sa musí dobre pripraviť na play-off,“ zamyslel sa legendárny tréner.

Hoci má Slovan štyri zápasy pred koncom základnej časti pred druhým Zvolenom náskok tri body, posledné dni na pokojnom spánku nepridali asi nikomu. „Individuálna kvalita je možno na našej strane, ale kým nebudeme chcieť, tak ťažko niečo uhráme,“ povedal po dueli s Prešovom útočník Samuel Takáč. Čo hovoria na situáciu vo vedení klubu? „Akcionári HC SLOVAN vyjadrili trénerskému tímu a športovému manažmentu plnú podporu. Vedenie klubu hráčom zdôraznilo, že výkony a výsledky z minulých stretnutí, najmä v domácom prostredí, pred vlastnými fanúšikmi, sa nemôžu opakovať,“ uviedol klub na svojom webe.