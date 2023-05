BRATISLAVA - Hoci A-tím Slovana Bratislava v tejto sezóne neobhájil majstrovský titul, vo vedení najslávnejšieho slovenského hokejového klubu sú určite spokojní s výkonmi zverencov v mládežníckych kategóriách. Belasí totiž ovládli všetky najdôležitejšie súťaže na Slovensku.

Talentovaní hokejisti v belasom drese ovládli juniorskú, dorasteneckú a takisto aj súťaž starších žiakov AA. Pre Slovan ide v tomto smere o najväčší úspech v klubovej histórii. Rovnaký kúsok sa doteraz podaril len Trenčínu v sezóne 2014/15 a klub z hlavného mesta ich teraz tromi titulmi napodobnil.

Juniori, dorastenci a aj starší žiaci Slovana ovládli už základne časti svojich súťaží a dominanciu potvrdili následne aj vo vyraďovacích bojoch. Juniori postupne prešli cez Trnavu, Nitru a vo finále aj Trenčín, aby sa tešili z majstrovského titulu. Dorastenci zvládli záverečný turnaj mládežníckych majstrovstiev a v priamom súboji o titul zdolali Nitru. Na rovnakom podujatí potvrdili svoju dominanciu takisto starší žiaci v kategórii AA, ktorí postupne rozdrvili Banskú Bystricu, Žilinu a Poprad.

Keď súčasní majitelia klubu pred pár rokmi prebrali Slovan, otvorene hovorili o tom, že mládež je pre nich priorita a chcú, aby sa klub stal liahňou talentov slovenského hokeja. Ich slová sa tak začínajú potvrdzovať už aj v praxi. „Úspechy v mládežníckych kategóriách sú pre náš klub dôležité. Rovnako dôležité bude, ako sa najlepší hráči dokážu vysporiadať s prechodom do seniorského hokeja. Perspektívne by sme chceli hrať najvyššiu súťaž prevažne so slovenskými hráčmi a našimi odchovancami. Musíme byť však v tomto smere opatrní. Každý hráč by si u nás mal prejsť všetkými mládežníckymi kategóriami. Nechceme uponáhľať kroky, ktoré by v konečnom dôsledku hráčovi mohli uškodiť. Táto sezóna ukázala, že v Slovane máme kvalitných mladých hráčov a o budúcnosť klubu sa netreba báť. Viacerí si vyskúšajú mužský hokej už v budúcej sezóne,“ vyjadril sa jeden z akcionárov belasých Pavol Hofstädter.