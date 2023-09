BRATISLAVA - Hokejisti Slovana Bratislava vstupujú do novej sezóny Tipos extraligy s najvyššími cieľmi a ambíciou odčiniť štvrťfinálové vypadnutie z uplynulého ročníka. Káder prešiel počas leta výraznými zmenami a jeden veľký prestup je ešte stále v hre. "Belasí" majú eminentný záujem o Martina Bakoša, ktorému už poslali návrh na trojročný kontrakt. Tridsaťtriročný krídelník by sa mal vyjadriť v najbližších dňoch.

"O Martina máme eminentný záujem už 12 mesiacov, ja som ho oslovil ešte v minulej sezóne, no on sa rozhodol odísť ešte do Švajčiarska. Včera sme mu poslali návrh kontraktu s tým, že dnes som sa rozprával s agentom, majú to na právnom oddelení a majú sa vyjadriť. Je tam jedna podmienka, že Martin chce do 21. trénovať sám a 22. by sa mohol pripojiť k mužstvu," prezradil na stredajšej tlačovej konferencii pred novou sezónou športový riaditeľ Oto Haščák s tým, že okrem Bakoša je súpiska uzavretá.

Slovan má v súčasnosti na súpiske sedem legionárov. Medzi najväčšie predsezónne posily patrí Američan Chris Brown. Tridsaťdvaročný útočník pôsobil počas uplynulých šiestich rokov v Nemecku, kde vystriedal dresy Norimbergu a Iserlohnu. V hokejovom životopise má aj 23 stretnutí v NHL. Zo zámorských hokejistov pôsobia v tíme aj Liam Peacararo, Brett Findlay, Zach O'Brien, obrancovia Ian Scheid, Matt Murphy a brankár Jared Coreau. Vedenie tímu sa snažilo udržať aj domácich mladíkov Romana Kukumberga a Františka Deja, no tí budú pôsobiť v zámorských juniorských súťažiach. "O Romana sme mali obrovský záujem a ponúkli sme mu zmluvu. Bol však sklamaný, že nebol draftovaný a chce si dokázať, že to pôjde cez kanadskú juniorku," uviedol Haščák.

Spolu s hlavným trénerom Jánom Pardavým sa rozhodli zmeniť káder smerom k väčšej rýchlosti, dôrazu a bojovnosti. "Preto sme sa snažili ísť cestu možno nie až takého talentu, ale bojovnosti a rýchlosti. Každý hráč, či je v tretej, alebo štvrtej formácii, má svoju úlohu. Takže sme to vyberali vyložene podľa rolí, aby nám chalani hrali, čo od nich chceme. Odišlo nám cca 70% mužstva, snažili sme sa to vhodne doplniť. Sľubujeme si od toho viac dynamiky, rýchlosti a vyhraných súbojov v priestoroch, v ktorých nám chýbali," uviedol Haščák.

Slovan odohral v príprave osem zápasov proti tímom z českej Tipsport extraligy, švajčiarskej National League, nemeckej DEL a nadnárodnej ICE HL. "Tri víťazstvá a päť prehier netešia, ale chceli sme hrať s čo najlepšími tímami, aby odhalili naše nedostatky. Mrzí prehra 1:9 s Fribourgom, to bol najhorší moment prípravy. Ďalšia zlá prehra bola doma s Brnom 2:6, tento zápas sme mali zvládnuť lepšie. Celkovo som však s prípravou spokojný. Hráči chápu systém, ktorý chceme hrať. Je tam prístup hráčov i nasadenie. Jediné, čo musíme zlepšiť je, že zahraniční hráči musia odohrať za Slovan lepšie zápasy. Veríme, že tú kvalitu, ktorú majú, pre tento klub prinesú," povedal hlavný tréner.

Slovan otvorí novú sezónu Tipos extraligy v piatok 15. septembra doma s Michalovcami, nasleduje nedeľný výjazd do Humenného a ďalší piatkový domáci šláger so Zvolenom (22. septembra). "Atmosféra je po náročnej letnej príprave dobrá. Konečne je to tu. Keďže prišlo dosť veľa nových hráčov, tak si všetko ešte tak sadá a spoznávame sa. Bavíme sa o tom, že treba ísť naplno nie len v zápasoch, ale aj na tréningoch, aby sme sezónu zakončili lepšie ako poslednú," povedal kapitán Michal Sersen.

Člen predstavenstva Pavol Hofstädter prezradil, že klub navýšil rozpočet oproti predchádzajúcemu ročníku o približne 10%. "Rozpočet je slušný, vedeli by sme konkurovať niektorým českým klubom. Všetci sa už veľmi tešíme na sezónu a spoločne s fanúšikmi sa nevieme dočkať toho pravého extraligového zápolenia. Vnímame, že vlaňajšia sezóna sa nám skončila trochu priskoro a sme si vedomí, že fanúšikom i sebe dlžíme kvalitnú a dlhú sezónu. Vnímam a rešpektujem však aj prácu iných extraligových zástupcov. Kým v minulosti sme si vedeli tipovať prvých troch ašpirantov na titul, v tejto chvíli si to nedokážem povedať a na konci to môže byť až šesť až osem tímov, ktoré sa pobijú o titul. Zdá sa, že súťaž bude veľmi vyrovnaná a kvalitná do posledného zápasu. Fanúšikom chceme priniesť 25 príjemných a atraktívnych domácich súbojov v základnej časti a pokúsime sa zabojovať o najvyššiu priemernú návštevu," povedal.