Ako legenda Slovana Bratislava by rád videl tento klub bojovať o titul. To, ako dopadla sezóna, Dáriusa Rusnáka sklamalo. Klub, v ktorom strávil najväčšiu časť kariéry, by podľa neho v susednom Česku hral o záchranu.

V rozhovore s legendárnym Dáriusom Rusnákom sa dočítate: Čo si myslí o konflikte v slovenskom hokeji a scenári, že vzniknú dve najvyššie súťaže

Prečo je tento scenár smiešny a čo by urobil s kvalitou ligového hokeja

Čo si myslí o cieli majiteľa Slovana, ktorý chce dostať klub do českej extraligy

Ako by Slovan dopadol, keby hral v českej extralige

Či súhlasí s majiteľom Hrubým, že fanúšikov na štadióne Slovanu odoberali televízne prenosy

Čo si myslí o systéme, v ktorom posledný tím extraligy vypadáva namiesto toho, aby hral baráž

Aký dojem vo vás zanechali výkony Slovana Bratislava v tejto sezóne?

Výkony neboli nejaké zlé, na konci som však bol v negatívnom zmysle prekvapený. Mužstvo by malo byť v tejto fáze zohraté a malo by hrať lepšie, no bolo to naopak. Prečo sa to stalo, neviem pochopiť.

Keď ste sledovali zápasy, čakali ste, že cesta Slovana v play off sa skončí tak skoro?

Poviem úprimne, vôbec som nepočítal s tým, že by vypadli s Michalovcami. Bol som veľmi sklamaný a myslím, že tak isto to prežívali fanúšikovia Slovana. Vôbec nebolo cítiť, že by pôsobili ako kolektív a hrali, obrazne povedané, ako orchester. To sa mi nepáčilo.

Krátko po skončení sezóny vedenie klubu oznámilo zmeny. Skončilo desať hráčov, no trénerský tím na čele s Jánom Pardavým, ktorý bol pod paľbou kritiky, zostáva. Prekvapil vás tento krok?

V Slovane predtým hrali o prvé-druhé miesto a menili sa tréneri. Z toho pohľadu je to teraz prekvapujúce. Z druhého pohľadu si treba položiť otázku, čo má tréner mužstvu priniesť. Ak má byť tým, kto má pritiahnuť mladých hráčov a pripraviť ich o rok či o dva, možno to je takto lepšie. Ťažko sa mi však k tomu vyjadruje.

Hokejové kluby v najvyššej súťaži sú v posledných rokoch rozdelené na dva tábory a tento problém je momentálne opäť na pretrase. Vraj je v hre scenár, že sa vytvoria dve samostatné ligy. Viete si to predstaviť?

Podľa mňa dve ligy určite nebudú. Musím však k tomu povedať jednu vec. Keď deväť mužstiev je proti zväzu, niečo je tam asi zle. Každopádne keby k takému rozdeleniu náhodou prišlo, bolo by to veľké mínus pre slovenský hokej. Kto by hral v tých ligách? Slovan, Michalovce, Zvolen by hrali jednu a ďalších deväť mužstiev, ktoré nesúhlasia so zväzom, by hrali ďalšiu ligu? Hokej by prišiel o veľké peniaze. Treba si, navyše, uvedomiť, že sme príliš malá krajina na to, aby sa to tu mohlo rozbiť a mať dve ligy. To neexistuje, navyše je tam príliš veľa otáznikov.

Akých napríklad?

Ktorá liga bude najvyššia, resp. ktorá liga bude nasledovať túto súčasnú ligu? Kto bude hrať o Pašekov a Dzurillov pohár? Je to totálne smiešne. Kluby v niečom musia bojovať so zväzom, keď sa nevedia dohodnúť. Musia si spolu sadnúť a vysvetliť si to. Zväz tu je predsa na to, aby lige pomáhal a nie na to, aby sa rozdrobovala. Ďalšia vec je, že keď si kluby urobia vlastnú ligu, z týchto odídených mužstiev by nikoho nepustili do reprezentácie, alebo by pustili, ale museli by dostať zaplatené za hráčov, ktorých by tam pustili a pýtali by si veľké peniaze. Ide aj o mládež: kde bude vlastne hrať a v akom systéme? Keď je hokej na Slovensku v takomto štádiu, potom sa nemôžeme čudovať, že veľa hráčov chce radšej odísť do zahraničia.

Často sa spomína, že slovenská liga v kvalite zaostáva aj za susednou českou. Čo by s ligovou hokejovou kvalitou urobilo, keby z jednej slovenskej ligy boli zrazu dve?

My sa nemôžeme porovnávať s Čechmi. Náklady a rozpočty v českých mužstvách sú oveľa väčšie oproti tým slovenským. Z našich by im mohli konkurovať možno Slovan, trochu Zvolen s Košicami. Naša liga tým pádom nemôže byť taká kvalitná, aj keď treba dodať, že dramatickosť či výchova mladých talentov v našej lige existujú, preto by som nechcel hovoriť, že je vyslovene zlá.

Majiteľ Slovana Rudolf Hrubý povedal, že jeho cieľom je dostať Slovan Bratislava do českej extraligy. Čo si o tom myslíte?

Bol by som rád, keby tu hrali české mužstvá, predsa len by to boli kvalitnejšie zápasy. Na to však musíte mať financie, to je jedna vec. Druhá vec je, že pre slovenský hokej by to bolo zlé. Liga by stratila atraktivitu, Slovan predsa len priláka aj na iné štadióny divákov, tým pádom sa zdvíha aj úroveň ostatných mužstiev.

Hrubý chce, aby Slovan v Česku bol v prvej trojke a nie medzi šiestym a desiatym miestom. Kde by sa klub v českej extralige momentálne pohyboval?

Slovan hral Ligu majstrov, nevyhral ani jeden zápas, dostával výprasky a hrali aj s českými mužstvami. Keby sme to tak porovnali, Slovan by hral určite o záchranu v českej lige.

Vedenie Slovana zrejme nebude spokojné ani s návštevnosťou na štadióne v tejto sezóne. Hrubý hovorí, že divákov odoberali najmä televízne prenosy, ktorých mal Slovan najviac. Súhlasíte s ním?

Zápasy na Slovane bývali o pol siedmej večer, to je podľa mňa dosť neskoro. Keď chcú ísť na zápas rodičia s deťmi a majú prísť po deviatej večer domov, to je naozaj neskoro. Nie je to však rozhodujúce. Rozhodujúci faktor, prečo ľudia nechodili na zápasy, bolo, že Slovan nehral pekný hokej. Trápili sa s každým a prehrávali neskôr aj s tabuľkovo výrazne slabšími mužstvami. Ľudia si o tom mohli myslieť hocičo. Keď hrali s kvalitnejšími mužstvami, zápasy boli lepšie, aj ľudia prišli. Návštevnosť sa odvíja od výkonov. Nové Zámky hrali výborne, boli na druhom či treťom mieste a zrazu mali na štadióne tri a pol tisíc divákov. Keď hrali slabšie, návštevnosť išla dole. Spišská Nová Ves je podobný prípad. Začalo sa im dariť, hrali atraktívny hokej a začalo chodiť na zápasy aj päťtisíc divákov. Keď sa hrá dobrý hokej a hráči bojujú, ľudia prídu na štadión.

Táto sezóna je prvá, v ktorej posledný tím z extraligy priamo vypadáva do druhej ligy namiesto toho, aby hral baráž. Ako sa vám pozdáva tento systém?

Ja by som to ešte pritvrdil. Dvanásty nech vypadáva a jedenásty nech hrá baráž s druhým mužstvom z druhej ligy. Nitra hrala v nižších poschodiach tabuľky a bojovala prakticky do posledného kola s Liptovským Mikulášom, z tohto pohľadu je tento systém pre mňa dobrý. Tým, že posledný tím vypadáva, je obrovský tlak na viaceré mužstvá, aby nespadli na poslednú priečku a hokej je bojovnejší, s väčším nasadením a toto potrebujú mladí hráči, aby sa dostali do takýchto zápasov. Tam je to pre nich najväčšia škola.