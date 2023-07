Slovenský hokejista Juraj Slafkovský (19) chce byť po dlhej pauze spôsobenej zranením kolena stopercentne pripravený na predsezónny kemp Montrealu. Z toho dôvodu sa v uplynulých dňoch vybral do Česka za popredným silovo-kondičným trénerom Michalom Bretenářom, aby zistil, ako na tom je.

Vlaňajšia draftová jednotka si pochvaľuje naberanie kondície a formy po dlhej pauze. „Do Česka som prišiel otestovať svoje schopnosti a uvidíme, ako som na tom. Už vidím nejaký progres a myslím si, že je to to, čo všetci chceme,“ skonštatoval v rozhovore pre portál sport.cz.

Robustný útočník, ktorá počas nováčikovskej sezóny NHL odohral 39 zápasov s bilanciou 10 bodov za štyri góly a šesť asistencií, ďalej priznal, že nútená pauza bola náročná najmä po psychickej stránke. Akurát v čase, keď sa začal rozbiehať a zvykať si na užší ľad, zranenie kolena mu predčasne ukončilo sezónu. „Zo začiatku to bol taký oddych, ale potom mi ten hokej začal chýbať viac a viac. Viacerí si možno mysleli, že som podstúpil operáciu, ale tú som nepotreboval. Musel som však tri mesiace stáť,“ pokračoval.

Odchovanec košického hokeja vzápätí prvýkrát verejne opísal, ako k spomínanému zraneniu vlastne prišiel, pričom nešlo len o jeden moment. „Bolo to v priebehu dvoch zápasov. Najskôr som na to nejak spadol a už som to cítil večer. A na druhý deň som na to spadol zas, z inej strany a celé sa to tam nejako pokazilo,“ ozrejmil Slafkovský, od ktorého očakávali zámorskí odborníci veľké veci. „Samozrejme, že som mal trochu nervy, lebo som chcel v premiérovej sezóne toho ukázať viac, byť lepší. Napokon som to však musel zobrať tak, ako to je a modliť sa, aby som sa čo najrýchlejšie uzdravil a mohol ísť znova na ľad,“ dodal Juraj Slafkovský.