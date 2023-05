Šport24.sk Hokej Slovensko Šéf IIHF poslal slovenským klubom tvrdý odkaz. Košice nemôže bez SZĽH hrať Ligu majstrov Foto: Darren Calabrese

Bratislava - Už len do stredajšej polnoci majú slovenské hokejové kluby čas na to, aby sa prihlásili do nového ročníka profesionálnych, amatérskych a mládežníckych súťaží, riadených Slovenským zväzom ľadového hokeja (SZĽH).