ROZHOVOR so Samuelom Honzekom: Verím v 1. kolo draftu, zahrať si s Ovečkinom by bola paráda!

Spomedzi šestice slovenských hokejistov, ktorí sa zúčastnili v Buffale testovania budúcich draftových výberov NHL, upútal najviac útočník Samuel Honzek (18). V exkluzívnom rozhovore pre Šport24.sk prezradil, ako si minulý týždeň s krajanmi užili, ktoré otázky klubov ho zaskočili, ale i to, s ktorou svetovou hviezdou by sa chcel stretnúť na ľade.

Máte za sebou Draft combine, čo je akési testovanie hráčov pred blížiacim sa draftom v Nashville. Aké máte z toho pocity?

- Vynikajúce. Bola to pre mňa nová skúsenosť a zároveň zážitok na celý život. Všetko prebehlo skvelo, či už fyzické testovanie alebo pohovory s jednotlivými klubmi, takže v tomto smere som bol maximálne spokojný.



Ruku na srdce, mali ste pred uplynulým týždňom, počas ktorého to celé prebehlo, trému?

- Ak má byť úprimný, pred prvým pohovorom som bol veľmi nervózny. Vôbec som totiž nevedel, aké otázky mám očakávať a celkovo som netušil, čo ma tými dverami čaká. Avšak po dvoch-troch ďalších rozhovoroch to zo mňa celé opadlo a už som si to potom naplno užíval?

Ako to vlastne deň po dni prebiehalo?

- V rámci prvých troch dní sme všetci absolvovali väčšinu rozhovorov so zástupcami jednotlivých klubov NHL. Konkrétne v mojom prípade išlo o utorok a stredu, počas týchto dní som chodil od jedných dverí k druhým, takmer som sa nezastavil. Od štvrtka potom nasledovali fyzické testy.

Z ktorých pohovorov ste mali najlepší pocit?

- Ak ma pamäť neklame, tak dokopy som sa rozprával s 25 klubmi a tých, z ktorých som mal dobrý pocit, bolo viac. Ak má však vybrať len nejakých pár, myslím si, že najlepšie to dopadlo s Detroitom a St. Louis. Čo sa týka samotných otázok, padli aj také, že aké som zviera či niečo ohľadom mojej aktivity na sociálnych sieťach, ale okrem toho žiadnu netradičnú či zvláštnu otázku som nedostal.

Spomedzi šiestich slovenských hokejistov ste obstáli najlepšie vo fyzických testoch. Čo všetko bolo ich súčasťou?

- Testovanie anaeróbnej kondície z hľadiska najvyššieho dosiahnutého silového výkonu vo wattoch na kilogram hmotnosti, skok do diaľky, skok do výšky s použitím rúk, skok do výšky bez ich použitia, bench press, člnkový beh a zhyby.

Mali ste počas nabitého programe čas prehodiť pár slov s vašimi krajanmi?

- Ale áno, boli sme sa spolu v meste párkrát navečerať, a keď nám ešte ostal nejaký voľný čas, trávili sme ho na izbe debatami o drafte, našich uplynulých sezónach a podobne.

Chystáte sa na draft, ktorý je na programe koncom mesiaca, aj osobne? Podľa prognóz by ste mali byť draftovaný v 1. kole...

- Samozrejme, veď je to niečo, na čo čaká človek celý život. Som rád, že o pár dní je to už konečne tu, neviem sa toho dočkať. Čo sa týka rôznych prognóz, snažím sa nad tým nepremýšľať, ale v to prvé kolo verím. Definitíva však padne až 28. júla v Nashville.

Máte nejaký obľúbený klub, prípadne obľúbeného hráča, ktorému by ste sa raz chceli podobať?

- Môj obľúbený tím je Washington Capitals a určite by som si chcel zahrať s Alexandrom Ovečkinom. To by bolo niečo neskutočné!

Na Bedarda nemal čas

Jednoznačnou draftovou jednotkou by mal byť tento rok kanadský supertalent Connor Bedard, ktorý taktiež nechýbal na predfraftových testoch v Buffale. „Párkrát som ho stretol, ale šanca na rozhovor s ním nebola. Zakaždým som sa ponáhľal na nejaký pohovor, bol som v neustále v zhone,“ vysvetlil Samuel Honzek.