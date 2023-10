Svojho času privádzal do zúfalstva ikony svetového hokeja, dnes sa možno budúcim hokejovým hviezdam stará o korčule. Bývalý reprezentačný brankár Karol Križan (43) pracuje od začiatku septembra v brúsiarni banskobystrického zimného štadióna, kde sme ho minulý týždeň navštívili.

Už zopár týždňov brúsite korčule na zimnom štadióne v Banskej Bystrici. Ako ste sa k tejto práci dostali?

- Hľadal som si nejakú prácu, ktorá by ma bavila aj živila. Táto sa dostala ku mne náhodou cez kamaráta, ktorý mi povedal, že na zimáku v Banskej Bystrici hľadajú niekoho na brúsenie nožov korčúľ. Stretol som sa s majiteľom firmy Jurajom Stopkom, ktorý je zároveň kustódom reprezentácie i banskobystrického áčka, vysvetlil mi, o čo ide, zaučil ma a začiatkom septembra som tu začal pracovať.

Už ste to niekedy v minulosti robili?

- Počas kariéry som si korčule zväčša dával brúsiť, no keď som pôsobil vo Švédsku, tak som si to občas urobil aj sám. Nejakú skúsenosť som s tým teda už mal, ale nebolo to nič extra.

Ste zamestnaný na plný úväzok, čo znamená, že robíte od pondelka do piatku. Koľko v priemere nabrúsite korčúľ za týždeň?

- Ťažko povedať, no s výnimkou seniorského tímu brúsim korčule pre celý bystrický klub, teda chlapcom od prípravky až po juniorov. K tomu treba prirátať zopár kusov pre verejnosť, takže sa to môže pohybovať aj okolo čísla 150.

Je to finančne zaujímavá práca?

- Ďalšia ťažká otázka, na ktorú by som odpovedal asi tak, že človeka uživí, ale zbohatnúť sa na tom nedá.

Spoznajú vás ľudia za brúskou?

- Niektorí chlapci z mládežníckych tímov vedia, kto som a občas ma spoznajú aj bežní ľudia, no nejako si na to nepotrpím. Nie som typ človeka, ktorý by sa chcel niekde otŕčať či ukazovať, takže som veľmi rád, že mám v tomto smere relatívny kľud.

S „veľkým“ hokejom ste skončili už dávnejšie. Čomu ste sa venovali predtým, ako ste začali brúsiť korčule?

- Po profesionálnej kariére som trénoval jednu sezónu juniorských a dorasteneckých brankárov v Liptovskom Mikuláši. Mal som však zmluvu iba na jeden rok, a tak som si potom musel nájsť nejaké civilné zamestnanie. Naskytla sa mi práca v Jasnej, kde som mal na starosti bezpečnosť tratí, čo v praxi znamenalo, že som na lyžiach kontroloval zjazdovky pred, počas i po prevádzke. Nebola to však iba sezónna práca na zimu, ale celoročná robota, keďže aj počas ostatných ročných období bolo potrebné sa o všetko starať priamo v teréne.

To ste zrejme aj zdatný lyžiar. Nemali ste tento šport počas hokejovej kariéry zakázaný?

- Nehovorím, že som zasa pretekár, ale trúfol by som si zlyžovať čokoľvek. A čo sa týka zákazu, áno, máte pravdu, býva to ešte aj dnes v zmluvách hokejistov, keďže ide o rizikový šport, ale keď sa dalo, tak som si išiel zalyžovať aj tak. Predsa len vyrastal som v Liptovskom Mikuláši, odkiaľ to je na skok na hocijakú zjazdovku a vždy ma tento šport veľmi bavil. Dialo sa to však iba sporadicky, pretože toho voľného času bolo počas kariéry málo. Ale prezradím, že keď som jednu sezónu pôsobil v Taliansku, tak som v tamojších Alpách toho nalyžoval dosť.