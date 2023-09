BRATISLAVA - Do novej sezóny len s tými najvyššími cieľmi! Už v piatok odštartuje bratislavský Slovan novú hokejovú sezónu domácim zápasom s Michalovcami. Práve tento súper v predošlom ročníku belasých šokujúco vyradil už vo štvrťfinále play-off, s čím v najslávnejšom slovenskom klube rozhodne nevládla spokojnosť. Viac pre Šport24.sk povedal jeden z majiteľov klubu Pavol Hofstädter (45).

Vlaňajšia sezóna nebola taká úspešná, ako by ste čakali, takže v tomto roku sa berie len titul?

- Určite sa nebudeme za nič skrývať. Slovan má vždy najvyššie ambície a tou je minimálne účasť vo finále, čo nám nevyšlo. Bolo to veľkým sklamaním, takže jednoznačne chceme zabojovať, aby sme boli čo najvyššie.

Ste spokojný so zmenami, ktoré sa v lete udiali v kádri?

- Cítili sme, že kvôli neúspešnej sezóne potrebujeme niečo urobiť s tímom. Chceli sme mu dať nový impulz a už predtým sme komunikovali s realizačným tímom, že rýchly štýl smerom dopredu, ktorý chceme hrať, tak niektorí hráči v kádri naň nespĺňali predpoklady. Povedali sme si, že pôjdeme cestou väčšej obmeny, ale s výhľadom toho, že budeme úspešní.

Na tlačovke sa hovorilo aj o rozpočte. Vedeli by ste predsa len načrtnúť nejakú bližšiu sumu?

- Nedávno som čítal článok s pánom Mrázom zo Zvolena, ktorý pekne všetko vysvetlil. Je veľa vecí, ktoré ovplyvňujú rozpočte, ale pokiaľ ide o hráčov, tak sa bavíme o sume 1,5 milióna eur.

Tie pôjdu len na A-tím?

- Áno

V lete hrozilo, že sa extraliga rozpadne a vzniknú dve najvyššie súťaže. Ako ste to vnímali vy?

- Od začiatku sme mali jednotný názor. Našou ambíciou bolo vždy zostať pod SZĽH, keďže si myslíme, že práve zväz by mal byť najvyšší orgán, ktorý to celé riadi a je nezávislý od diania v jednotlivých kluboch. Sme radi za to, ako to celé dopadlo, že sa našla spoločná cesta so všetkými klubmi a sezóna začne bez väčších zmien. Z našej strany sme spokojní.

Mali ste pripravené aj zadné vrátka, keby sa situácia vyvinula inak? So Slovanom sa totiž často skloňuje zahraničná súťaž.

- So Slovanom sa skloňuje toho veľa, či už česká, rakúska liga a podobne, ale nikdy sme k tomu nepristupovali tak, že to potrebujeme. Pokiaľ by to nastalo, začali by sme sa po niečom pozerať, ale s pánom Hrubým sme si vždy povedali, že sme tu pre slovenský hokej a nie je našou ambíciou odchádzať zo Slovenska, hoci sú možno tie chvíle teraz zložitejšie. Vždy bolo na stole to, že tu chceme byť možno aj na úkor nejakej menej kvalitnej ligy.

V závere minulej sezóny sa riešil odchod trénera Pardavého, ktorý sám ponúkol svoju funkciu, ale vedenie ho podržalo. Takže stojíte za ním na sto percent?

- Určite áno. Už som hovoril, že dnes je síce moderné pri neúspechoch vyhadzovať a obmieňať trénerov, ale to nie je naša cesta. Dali sme si jasné ciele. Tréner Pardavý má našu podporu a veríme, že výsledky tento rok budú úplne iné oproti vlaňajšku.

Keď sme sa rozprávali pred rokom, spomínali ste aj možný zápas s klubom z NHL. Je v tomto smere niečo nové?

- Naším cieľom z marketingového hľadiska je zatraktívňovať slovenský hokej, čiže to nie je len o Slovane, ale aj o prezentácii nášho hokeja. Pracujeme na tom, ale nie je také jednoduché pritiahnuť sem zaujímavý tím z NHL.