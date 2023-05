Rokovania stále prebiehajú: SZĽH predĺžil lehotu na prihlásenie klubov do budúceho ročníka

Vedenie Slovenského zväzu ľadového hokej (SZĽH) predĺžilo lehotu na prihlásenie sa klubov do nového ročníka profesionálnych, amatérskych a mládežníckych súťaží, riadených zväzom. Pôvodná mala vypršať 31. mája.

Deväť extraligových klubov združených v organizácii Profesionálna hokejová liga v polovici máji vyhlásilo, že v budúcej sezóne si chcú riadiť vlastnú súťaž. PHL je organizácia, ktorú založili extraligové kluby s cieľom vytvoriť profesionálnu a odbornú štruktúru na riadenie hokejovej súťaže.

Profesionálne kluby z extraligy a Slovenskej hokejovej ligy sa do súťaží na sezónu 2023/2024 mohli prihlasovať od 15. mája. "Rokovania medzi klubmi extraligy a SZĽH stále prebiehajú. Kluby požiadali zväz o predĺženie lehoty na prihlásenie sa do súťaže do 9. júna 2023," uvádza sa v stanovisku SZĽH.