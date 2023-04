ZVOLEN - Hokejisti Spišskej Novej Vsi skončili pred bránami finále Tipos extraligy. Rozhodujúci siedmy semifinálový duel vo Zvolene prehrali tesne o gól (2:3) a celú sériu takisto tesne 3:4 na zápasy. V celkovom hodnotení najvyššej súťaže skončili na konečnej tretej pozícii, čo je ich doterajšie historické maximum.

"Odohrali sme asi najlepšie zápasy v semifinálovej sérii práve posledné dva, ale bohužiaľ, nestačilo to a prehrali sme ich,“ sklamane hodnotil sériu kapitán Spišiakov Branislav Rapáč. Ten sa nechcel vyhovárať na rozhodcov v siedmom zápase pod Pustým hradom pri posúdení faulu Juraja Valacha a verdikte udeliť trestné strieľanie za stavu 2:2, ktoré Peter Zuzin premenil a rozhodol duel i celú sériu: "Nebudem si vylievať zlosť na rozhodcoch, ani nechcem znižovať výhru Zvolena. Gratulujem súperovi, dal o gól viac a zaslúžene zvíťazil. Ak sa však chce liga posunúť dopredu, tak rozhodcovia musia byť profesionálni. Na tom musí extraliga pracovať, pretože rozhodcovia nestíhajú tempu tejto ligy. Dialo sa tak počas celej sezóny, za tým si stojím.“

Branislav Rapáč sa snažil nájsť aj pozitíva: "Som hrdý na každého jedného nášho hráča ako odohral túto sériu a celé play off. Hrali sme všetci so srdcom. Veril som, že zvládneme aj tento siedmy zápas. Videl som emóciu po každej tretine, striedačka žila, šatňa žila. Výborná partia sa tu stretla, každý ťahal za jeden povraz. Niektorí nás tipovali na baráž či vypadnutie z extraligy, ale ja som veril tomuto tímu, tvrdil som, že káder je kvalitný. Hrám extraligu desať rokov a viem zhodnotiť silu mančaftu. Klobúk dole pred týmito chalanmi.“

V spišskonovoveskom drese sa chytil aj Martin Réway, ktorý prišiel do tímu počas sezóny z druhej nemeckej najvyššej súťaže. A sezóna mu vyšla nad očakávanie, i keď ho mrzelo, že si nebude môcť zahrať finále proti Košiciam. "Je to pre nás sklamanie, ale postupom času si uvedomíme, že sme spravili veľký úspech. Škoda, že nejdeme do finále, rozhodol jeden gól. Bol to vyrovnaný siedmy zápas, celkovo vyrovnaná séria. Klobúk dole pred Zvolenčanmi, nevzdali to, keď sme vyhrávali v sérii na zápasy 3:2. Ukázali silu mužstva i charakter. My sme mali súpera na lopatkách, no nedokázali sme to ukončiť,“ zhodnotil semifinále 28-ročný krídelník, ktorého vďaka jeho kombinačným schopnostiam a periférnemu videniu prirovnávali v mladosti k Žigmundovi Pálffymu. Po viacerých problémoch poodhalil nesporný talent práve v tejto skončenej sezóne, ku ktorej ešte dodal: "Odkedy som prišiel do Spišskej Novej Vsi, tak som mal jediný cieľ a to dostať sa s mužstvom čo najďalej. Finále by bolo lepšie, ale vážime si aj bronzové medaily.“

Réway sa vyjadril aj k prípadnej reprezentačnej pozvánke: "Pokiaľ príde, tak príde a pokiaľ nie, pripravím sa riadne na ďalšiu sezónu. Ja to neovplyvním a ani som na reprezentáciu počas play off nemyslel.“