Prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslava Šatana (48) nemilo prekvapil zámer niektorých extraligových klubov založiť si vlastnú ligu (PHL). Hokejový šéf zároveň na nedeľnom brífingu v Rige uviedol, že vyhlásenie PHL deň pred štartom MS považuje za nefér voči všetkých členom reprezentácie.

Hokejový zväz v uplynulých mesiacoch rokoval s klubmi extraligy združenými v Asociácii profesionálnych klubov (APHK) s cieľom vyriešiť zmluvnú núdzu. Do nej sa APHK dostala preto, že predala marketingové práva súvisiace s extraligou aj na sezóny 2023/24 a 2024/25, pričom tieto práva už od SZĽH nemala garantované. „Chceli sme sa venovať iba MS, ale po informáciách, ktoré vyšli von, musíme zareagovať. S klubmi vedieme asi tri mesiace rokovania, našim záujmom bolo všetko vyriešiť v našej kuchyni, ale bohužiaľ, po viacerých pokusoch o dohodu považujem za podlé, že niekto zverejnil takéto informácie deň pred štartom šampionátu,“ nekládol si servítku pred ústa Miroslav Šatan.

Podľa jeho ďalších slov sa zväz snažil o kompromis, ktorý však nebol zo strany PHL zatiaľ akceptovaný. "Rokujeme od februára, majiteľom klubov i sponzorom sme ponúkli niekoľko riešení. Ich požiadavka však znela, aby sme im dali riadenie ligy a marketingové práva na desať rokov, čo je pre nás neakceptovateľné. Naša posledná ponuka bola 10. mája, po nej boli zo strany viacerých klubov pozitívne ohlasy. O deň neskôr však druhá strana zverejnila v médiách informáciu o spustení PHL,“ pokračoval Šatan.

Generálny sekretár SZĽH Miroslav Lažo zdôraznil, že zväz musí fungovať ako celok a štiepenie nikomu neprospieva. „Táto situácia nás veľmi mrzí. Najskôr tu bol Pro-Hokej, potom APHK a teraz je tu PHL. Všetko by mal riadiť Slovenský zväz ľadového hokeja a myslím si, že je to veľmi seriózne nastavené. My sme im chceli vyjsť v ústrety tým, že zachováme generálneho i bettingového partnera. Sto percent všetkých príjmov by išlo na kluby, na zväz by počas tých dvoch rokov išlo nula eur. Potom by sme vysúťažili lepšiu zmluvu. Ja si myslím, že je doba, kedy sa treba spájať a nie rozdeľovať. Potom budeme ďaleko silnejší a dokážeme získať viac prostriedkov,“ skonštatoval Lažo.