Bratislava - Po dvoch triumfoch vo Švajčiarsku (2:0, 3:2 pp) čaká slovenských hokejistov druhý dvojzápas v rámci záverečnej prípravy na MS v Rige. Vo štvrtok a v piatok ich v Ostrave - Porube preveria domáci Česi (oba duely o 17.10 h). Zverenci trénera Craiga Ramsayho sa na derby tešia a kvalitnú previerku vítajú.

Káder SR sa v porovnaní s predchádzajúcim prípravným blokom veľmi nezmenil, pribudol do neho iba brankár Stanislav Škorvánek z Michaloviec a pre zranenie vypadol útočník Brna Andrej Kollár. Škorvánek sa k tímu pripojil po vydarených výkonoch v play off Tipos extraligy. Michalovce vyradili v kvalifikácii Duklu Trenčín, vo štvrťfinále Slovan Bratislava a v semifinále podľahli až v siedmich zápasoch Košiciam. Škorvánek sa na konfrontáciu s Čechmi teší: "Máme ich aj v základnej skupine na MS, bude to zaujímavý dvojzápas. Pre nás to bude kvalitná previerka."

Škorvánek doplnil v národnom tíme trojicu brankárov Samuel Hlavaj, Šimon Latkóczy a Matej Tomek. "Všetci ste videli, čo predvádzal v play off, je tu zaslúžene. Brankárov máme dosť, sú vyrovnaní, každý má šancu dostať sa do nominácie a ja sa teším na to, ako sa o to pobijú," uviedol asistent reprezentačného trénera Peter Frühauf.

Zo súčasného reprezentačného kádra pôsobilo v tejto sezóne v českej extralige deväť hráčov. Rivali sa dobre poznajú z predchádzajúcich vzájomných medzištátnych súbojov. "Je to derby a chceme uspieť aj Česku. Verím, že sa nám nejaké víťazstvo podarí priviezť. V juniorke som nejaké zápasy proti Čechom odohral, toto bude prvý ostrý," vyjadril sa útočník Dukly Trenčín Šimon Petráš.

Česi majú za sebou vydarený prípravný dvojzápas, keď v Kasseli a vo Frankfurte dvakrát jasne zdolali Nemecko (6:2, 5:1). Oproti týmto súbojom sa ich káder výrazne obmenil, posilnili ho brankár Šimon Hrubec a päť bronzových medailistov z vlaňajších MS - obranca Tomáš Kundrátek, Jan Ščotka, Michal Kempný a útočníci Vladimír Sobotka a Hynek Zohorna. Čechom čerstvo prisľúbil účasť na MS aj krídelník Detroitu Dominik Kubalík, ten však ešte nenastúpi v nadchádzajúcich prípravných dueloch v RT TORAX Arene.