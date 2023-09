Bratislava - HC Slovan Bratislava sa dohodol na ukončení spolupráce s trénerom Jánom Pardavý. K ukončeniu spolupráce došlo na pondelňajšom stretnutí s akcionármi klubu. Po Pardavého odchode tím prevezmú doterajší asistenti Rudolf Jendek a Richard Kapuš.

Klub na sociálnej sieti informoval, že meno nového hlavného trénera by malo byť známe do konca tohto týždňa. V prvom kole prehrali Bratislavčania s Michalovcami 2:8, o dva dni neskôr triumfovali v Humennom 8:3. Potom však prehrali doma so Zvolenom 2:5 a v Spišskej Novej Vsi 1:5. V tabuľke im patrí 10. miesto s tromi bodmi. Pardavý prevzal Slovan spoločne s Andrejom Podkonickým pred štartom sezóny 2022/2023. Podkonický predtým priviedol klub k majstrovskému titulu, pred touto sezónou prijal ponuku z ruskej KHL. Obaja tréneri boli na MS v hokeji 2022 vo Fínsku i 2023 v Rige asistentami trénera slovenskej reprezentácie Craiga Ramsayho. Pardavý pôsobil od sezóny 2019/2020 ako hlavný tréner Dukly Trenčín, pri kormidle vydržal takmer tri sezóny. Pre neuspokojivé výsledky skončil v Dukle po vzájomnej dohode v decembri 2021.