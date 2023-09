Otázka na telo. Slovenská moderátorka otvorene: Nahá na móle? TOTO by sa muselo stať

Môže sa pochváliť sexi krivkami, no prešla by sa po móle nahá? Priateľka slovenského tenistu Lukáša Lacka a moderátorka Simona Simanová dostala otázku na telo.

Simanová aj tento rok moderovala Bratislavské módne dni a okrem moderovania sa prešla aj po móle. Samozrejme, nie tak ako jedna z modeliek, ktorá na mólo vyšla nahá. To by naša krásna moderátorka neriskovala. „Je to nezlučiteľné s mojou prácou v spravodajstve RTVS,“ reagovala Simanová pre Topky.

Zároveň vyhlásila, čo by sa muselo stať, aby prijala takúto ponuku. „Nahá po móle? Musela by som mať inú prácu a žiť v inej krajine,“ povedala na rovinu moderátorka, ktorá sa môže pochváliť sexi telom. Presvedčte sa v GALÉRII.