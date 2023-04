Slovenskí hokejisti do 18 rokov sú na najlepšej ceste zopakovať to, čo sa podarilo "osemnástke" pred dvomi desaťročiami.

Vtedajší výber okolo Jaroslava Haláka či Borisa Valábika zaznamenal doposiaľ najväčší úspech na šampionáte v tejto vekovej kategórii. Slováci vyhrávali jeden ťažký zápas za druhým. Po semifinálovom víťazstve s Rusmi ich až v poslednom stretnutí zastavila Kanada a tak naši odchádzali so striebornými medailami.

Na momenty, ktoré sa zapísali do histórie slovenského hokeja, si pre Šport24 zaspomínal Tomáš Bulík, ktorý na turnaji nechýbal: "Po postupe našich som čítal, že od nášho úspechu ubehlo už 20 rokov. To, čo sme dokázali, som si uvedomil až po nejakom čase. Čas letí, ale sú to krásne spomienky, je veľmi pekné byť vicemajstrom sveta. Náš úspech bolo založený na tímovosti a výborne chytal Jaro Halák." To sa podobá aj tomu, čo vidíme dnes. Skvelý Urban v bráne a obetavé kolektívne výkony celého tímu.

Mnohí hráči, ktorí pred 20 rokmi uspeli, prežili skvelé kariéry. Halák či Meszároš zanechali stopu v NHL, iní boli platnými v tuzemských súťažiach. Nebolo však dopriate všetkým. Jeden z nominácie už nie je medzi nami, iným len talent nestačil. VIAC SA DOZVIETE TU!