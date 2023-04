KOŠICE - Hokejisti HC Košice vedú vo finálovej sérii play off Tipos extraligy už 2:0 na zápasy. V pondelňajšom zápase zdolali na domácom ľade HKM Zvolen 1:0 gólom Mareka Slováka z 19. minúty. Séria sa sťahuje do Zvolena, tretí zápas je na programe vo štvrtok.

HC Košice - HKM Zvolen 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Gól: 19. Slovák (Jokeľ, Havrila)

Prvá tretina bola najmä o vyčkávaní na chybu súpera, no dlho bez vyložených gólových príležitostí. Dôležitý moment priniesol závar pred zvolenským brankárom Trenčanom, po ktorom sa k puku dostal Slovák a otvoril skóre. Zvolenčania sa snažili o vyrovnanie, no veľkou prekážkou bol pre nich brankár Riečický. Ten zvládol viacero zložitých situácií a napokon si pripísal druhé čisté konto v play off a celkovo štvrté v sezóne.

Do zostavy košického tímu sa po narodení dcérky vrátil obranca Eduard Šedivý, ktorý nahradil Radka Deyla. Tréner hostí Peter Oremus siahol po prvom stretnutí k jednej zmene a na krídle štvrtého útoku nastúpil Deven Sideroff namiesto Mateja Kašlíka.