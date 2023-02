Hokejisti HKM Zvolen prehrali v šlágri 41. kola Tipos extraligy doma so Slovanom Bratislava 0:2 a prišli o druhú priečku v tabuľke. Domácich predbehli o skóre Košice, ktoré vyhrali nad Novými Zámkami 4:0. "Belasí" si poistili prvé miesto a pred oboma súpermi vedú o šesť bodov.

Pre Zvolen to bola už štvrtá prehra po sebe, Slovan vyhral po dvoch prehrách. Sekundu pred koncom úvodnej tretiny ho poslal do vedenia v presilovke Liam Pecararo a hostia dali aj druhý gól v početnej výhode. V 50. minúte sa oň postaral Brant Harris. Domáci hrali od 16. minúty bez kapitána Mareka Viedenského, ktorý inkasoval zásah korčuľou do tváre.