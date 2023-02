Hokejisti Popradu dokázali zvíťaziť v treťom zápase za sebou a v priebežnej tabuľke sa posunuli na šieste miesto. V 41. kole Tipos extraligy uspeli doma nad Spišskou Novou Vsou po výsledku 5:3.

"Derby zápas, kde sú vybičované emócie. My sme museli, pretože chceme skončiť do 6. miesta a Spišská je v pohode, čo sa týka umiestnenia v prvej šestke. Mohli hrať uvoľnenejšie a všeobecne sa im darí na popradskom ľade, čo dnes predviedli. V niektorých fázach sme mali problémy s rýchlosťou a prácou pri mantineloch. Myslím si však, že celkovo, aj keď sme si to skomplikovali za stavu 3:1, sa prejavila šťastena, ktorá sa nám v tomto zápase z hľadiska morálky tohto mužstva obrátila čelom a dotiahli sme to do víťazného konca," povedal domáci tréner Peter Mikula.

Spišiaci sa síce už po 76 sekundách dostali do vedenia, ale potom dostali tri góly a dlho to vyzeralo na víťazstvo Popradu. V tretej tretine však dali počas oslabenia dva góly a boli blízko k bodom. Rozhodla však rovnaká početná výhoda, keď sa presadil Patrik Svitana. "Hralo sa klasické derby v skvelej atmosfére. Zápas mal vysoké tempo a bol to taký play off duel, v ktorom rozhodovali detaily. V presilovkách boli lepší, keď dali dva góly," uviedol Dalibor Bortňák, ktorý vyrovnal na 3:3: "Mrzí nás to, pretože sme dali dva góly v oslabení a vyrovnali na 3:3. Mali sme to potom už ubrániť. Oni to tam hodili do bránkoviska na betón a my sme si to sami vrazili do bránky. Musíme dať hlavy hore, pretože sme odohrali dobrý zápas. Potrebujem si teraz oddýchnuť a pripraviť sa na nedeľu."



Hosťujúci manažér klubu Richard Rapáč uznal lepší vstup Popradu do zápasu, no podľa neho bola Spišská Nová Ves lepšia v hre 5 na 5: "Mali sme viacero čistých šancí a dostali sme do zápasu dvoma gólmi v oslabení. Škoda, že sme potom neubránili tú presilovku, ale tento hokej bol reklamou, taký play off zápas, ľudia si ho užili a my musíme pokračovať ďalej. V nedeľu nás čaká opäť dôležitý duel."

V drese Popradu strelil premiérový gól útočník Rastislav Špirko, ktorý v prvej tretine vyrovnal na 1:1. "Prvá tretina nebola podľa našich predstáv, ale udržali sme vyrovnaný stav a oťukali sa. Vedeli sme, že keď budeme aktívni v útočnom pásme, tak si vytvoríme šance a keď ich premeníme, budeme úspešní. Napriek tomu gólu, ktorý sme dostali na 3:3 som veril, že získame tri body," skonštatoval 38-ročný center druhej formácie domáceho mužstva.