BRATISLAVA - Hokejisti posledného tímu Tipos extraligy HC MV Transport Prešov zvíťazili v utorňajšom zápase na ľade lídra tabuľky HC Slovan Bratislava 4:1. "Belasí" prehrali tri z uplynulých štyroch duelov, napriek tomu sú naďalej na prvej priečke.

HC Slovan Bratislava - HC MV Transport Prešov 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Góly: 2. Fominych (Ščerbak) - 3. Nespala, 31. Chlystov (Avcin), 42. Salituro (Girduckis), 48. Nauš (Gerlach, Girduckis)

Domáci išli do vedenia už v 80. sekunde, keď sa presadil Daniil Fominych, no to bolo z ich strany napokon všetko. V drese hostí úspešne debutoval útočník Jakub Nespala, ktorý v 3. minúte premiérovým extraligovým gólom vyrovnal na priebežných 1:1. Nikita Chlystov, Dante Salituro a Aurel Nauš pridali ďalšie góly hostí, ktorí sa postarali o najväčšie prekvapenie 40. kola.

Prešovčania sú naďalej na poslednom 12. mieste tabuľky, no na predposledný Liptovský Mikuláš už majú iba trojbodovú stratu a zápas k dobru. Trojbodový náskok Slovana na čele tabuľky sa nezmenil, keďže priebežne druhý Zvolen nebodoval na ľade Michaloviec.