O postupujúcom do finále play off Tipos extraligy medzi Michalovcami a Košicami rozhodne až siedmy zápas. Prvý menovaný klub viedol v sérii 3:2 a mal k dispozícii mečbal, a to na vlastnom ľade. Košičania ho však víťazstvom 2:1 odvrátili a ich radosť bola obrovská. Pozrite si emócie hosťujúcich hokejistov po záverečnom klaksóne. O všetkom sa rozhodne práve v Košiciach v poslednom možnom zápase, ktorý je na pláne v stredu o 18:00.