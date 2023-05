NOVÉ ZÁMKY - Hokejistov HC Nové Zámky už v budúcej sezóne nebude trénovať Gergely Majoross. Rozhodol sa prijať ponuku zo zahraničia.

Štyridsaťtriročný maďarský kouč pôsobil v Nových Zámkoch dva a pol roka. V uplynulom ročníku priviedol klub k historicky najlepšiemu umiestneniu, keď skončil na 6. mieste.

"Robím to nerád, ale nadišiel čas, aby som sa rozlúčil. Svoje pôsobenie v Nových Zámkoch som si užíval od samotného začiatku. Chcel by som sa poďakovať vedeniu klubu za dôveru, ktorú mi preukázalo. V neposlednom rade ďakujem všetkým fanúšikom, ktorí podporujú novozámocký hokej. Je priam až neuveriteľné, ako oduševnene stoja za klubom v každej situácii. Po mojom príchode do klubu sme si s vedením určili nejaké ciele, ktoré mali spopularizovať hokej v meste, prilákať ľudí na štadión a posunúť klub medzi šesť najlepších tímov lige. Myslím si, že sa nám to podarilo," rozlúčil sa Majoross podľa oficiálnej stránky klubu.